Ministerul român de Externe a confirmat ieri că diplomatul Gabriel Grecu, care a fost reţinut luni, la Moscova, sub acuzaţia de spionaj şi declarat persona non-grata, a sosit în ţară. Anterior, o sursă diplomatică de la Moscova declarase pentru agenţia Interfax că diplomatul român a părăsit teritoriul Rusiei. În replică, Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis, marţi, Rusiei, decizia autorităţilor române privind declararea persona non grata a unui diplomat din cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, cu rang diplomatic echivalent cu cel al diplomatului român. Diplomatul rus declarat persona non grata este Anatoly Akopov, secretar I în cadrul Ambasadei Rusiei la Bucureşti, au declarat surse diplomatice. La rândul lor, autorităţile române au solicitat ca diplomatul rus declarat persona non grata să părăsească teritoriul României în 48 de ore. ”Rusia îşi rezervă dreptul de a lua măsuri de retaliere şi avertizează România că este responsabilă pentru eventualele consecinţe, după ce Bucureştiul a anunţat că un diplomat al Ambasadei Federaţiei Ruse este declarat persona non-grata”, a anunţat, ieri, Ministerul rus de Externe. România a protestat, de asemenea, faţă de încălcarea de către autorităţile ruse a Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice.

Presa internaţională a comentat, ieri, pe larg, conflictul diplomatic dintre România şi Rusia. ”Moscova a deschis prima focul”, scrie ”Le Monde”, care descrie firul evenimentelor şi vorbeşte despre un război diplomatic între România şi Rusia. Cotidianul francez comentează că, ”în realitate, relaţiile diplomatice dintre Moscova şi Bucureşti - astăzi membru al NATO - sunt încordate după ce România a decis să găzduiască pe teritoriul său elemente ale scutului american antirachetă”. Pentru ”Financial Times”, ”tensiunile dintre Rusia şi România au sporit în ultimele luni, după ce autorităţile de la Bucureşti au anunţat în februarie că România va găzdui pe teritoriul său elemente ale scutului american antirachetă. Relaţiile sunt încordate şi din cauza R. Moldova, care de anul trecut este guvernată de o coaliţie pro-ocidentală, ceea ce a permis o îmbunătăţire a relaţiilor dintre Chişinău şi Bucureşti. Trupele ruseşti rămân însă în continuare staţionate în Transnistria, teritoriu separatist în principal rusofon”. Şi Associated Press aminteşte că, ”în iunie, R. Moldova a cerut Rusiei să-şi retragă cei 1.500 de militari staţionaţi în Transnistria”.