Război Grapini-Udrea pe tema telegondolelor

Ministrul IMM-urilor, Turismului şi Mediului de Afaceri, Maria Grapini, a solicitat un audit pe partea de turism în fostul minister condus de Elena Udrea, urmând ca rezultatele să fie făcute publice pentru a vedea toţi românii cum s-au cheltuit banii în ultimii ani. Totodată, Grapini a afirmat că celebra frunză a Elenei Udrea va fi eliminată dacă va fi dovedită ineficienţa ei. Anul 2013 a început pentru ministrul Grapini cu o dispută de la distanţă cu fostul ministru al Turismului Elena Udrea. Maria Grapini a declarat că nu va continua construcţia telegondolelor, începută de Elena Udrea. „România a avut şi are nevoie şi de acest gen de turism, cu telegondola. Problema este de prioritizare, de oportunitate, ce facem mai întâi. Nu cred că acasă îţi pui un candelabru de cristal şi laşi să curgă la baie WC-ul”, a declarat Grapini. Ministrul Turismului a vorbit şi despre posibilitatea ca proiectele începute deja să fie sistate. „Eu am cerut întotdeauna să se respecte legea. Voi vedea ce cadru juridic au contractele şi, dacă juridic mi se permite să reziliez contractul, atunci am să-l reziliez”, a spus Grapini. La rândul ei, Udrea spune că actualul ministru profită de notorietatea sa. ”Dacă o puneau în altă parte nici nu ştia nimeni cine-i doamna Grapini”, a comentat Elena Udrea. Probabil că acesta este doar începul unei dispute publice între Udrea şi Grapini, mult mai acide urmând a fi declaraţiile după publicarea auditului comandat de actualul ministru.