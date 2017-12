Război în Parlament!

Parlamentarii PSD şi PNL au depus o sesizare la Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputaţilor, prin care solicită suspendarea Robertei Anastase pentru 30 de zile, pentru modul abuziv în care a condus şedinţa de plen de marţi, în care s-a dezbatut raportul Udrea. Preşedintele Camerei, Roberta Anastase, a suspendat, marţi, şedinţa în care se discuta despre raportul comisiei parlamentare în cazul Udrea, după ce documentul a fost prezentat de preşedintele comisiei, Ludovic Orban, şi după ce ministrul Turismului a vorbit de la tribuna Camerei. Anastase şi-a motivat decizia arătînd că timpul stabilit iniţial pentru această dezbatere expirase. “Noi considerăm că atitudinea Robertei Anastase este abuzivă, este o atitudine iresponsabilă ca preşedinte al Camerei Deputaţilor şi, în consecinţă, am hotărît împreună cu grupul PSD să facem o sesizare la Comisia Juridică de disciplină şi imunităţi şi în această sesizare vom solicita suspendarea dumneaei de la participarea la lucrările plenului Camerei, timp de 30 de zile”, a declarat viceliderul parlamentarilor PNL, Eugen Nicolăescu. “Sesizarea o depunem la BP al Camerei, care este obligat să o înainteze Comisiei Juridice, să i se dea un termen de analiză, iar cînd raportul se întoarce, se supune dezbaterii plenului”, a afirmat Nicolăescu. “Trebuie să se întîmple odată şi odată în această Cameră ca cei care se consideră aleşi pe viaţă să înceapă să răspundă, să aibă o atitudine corectă, raţională şi, mai ales, regulamentară”, a mai spus Nicolăescu. Potrivit Regulamentului Camerei, abaterile de la regulament în cazul deputaţilor atrag următoarele sancţiuni: avertismentul; chemarea la ordine; retragerea cuvîntului; eliminarea din sala de şedinţe; interzicerea participării la lucrările Camerei pe timp de maximum 15 zile; excluderea temporară. “Este dreptul dumnealor să depună acest lucru la Biroul Permanent, Comisia juridică va fi cea care va analiza. În ceea ce mă priveşte, am convingerea că nu am încălcat Regulamentul”, a declarat Anastase. Democrat-liberalii au reacţionat şi ei, prin chiar Roberta Anastase, care a declarat, ieri, că senatorii PD-L vor depune la Comisia juridică o sesizare împotriva preşedintelui Senatului, Mircea Geoană, pe motiv că acesta şi-a exprimat de două ori votul în şedinţa Birourilor Permanente. Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a replicat că democrat-liberalii folosesc \"tertipuri\" parlamentare care, însă, îi \"lasă reci\" pe social-democraţi.