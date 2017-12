Război între fanii Farului şi Artimon

Clasată pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a înregistrat, sâmbătă, a patra înfrângere pe teren propriu în acest sezon, 0-2 cu FC Botoşani. Constănţenii au evoluat timp de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea prostească a mijlocaşul Sergiu Popescu, iar antrenorul Alin Artimon consideră că echipa sa nu a făcut un joc rău.

„Ne aşteptam să avem un joc superior, dar şi să jucăm 11 contra 11. Este greu să te lupţi cu o echipă ca Botoşani când joci cu un om în minus. Am încercat să ne adaptăm şi să ducem jocul cât mai mult la diferenţă mică de goluri, ca să rămânem în meci. La final, când am riscat şi am schimbat sistemul, trecând la un 3-4-2, s-a văzut rapid şi am primit al doilea gol. Când l-am mutat pe Ivanovici în atac s-a încheiat jocul, dar nu avea rost să ţinem de acel rezultat. Ca strategie, am căutat să ne apărăm, să jucăm pe contraatac şi să scoatem multe lovituri libere în preajma careului advers, ceea ce am şi reuşit. La final, ne-am asumat riscul şi am plătit. Este o înfrângere care sper să nu afecteze vestiarul, mai ales că jocurile foarte importante încep abia peste două săptămâni. Una peste alta, am ieşit cu patru puncte după tot atâtea jocuri. Este puţin faţă de ceea ce ne aşteptam, dar important este să gestionăm bine următoarele două săptămâni, să revenim la nişte parametri normali şi să putem pregăti jocul cu Suceava. Următoarele jocuri sunt importante pentru că jucăm cu echipe care sunt prin preajma noastră în clasament”, a spus tehnicianul constănţean, care a explicat şi schimbările efectuate în formula de start: „Am încercat ca la fiecare joc să folosesc cei mai în formă jucători şi de aceea au apărut şi schimbări. Le-am cerut mereu şi ei au încercat să dea pe teren cât pot. Problema este să nu poţi puţin mereu. În celelalte meciuri din retur, nu li se poate reproşa că nu au vrut. Şi acum, cu un om în minus, au făcut tot ce au putut”.

CONTESTAT DE SUPORTERI. Rezultatele negative înregistrate în acest sezon l-au transformat pe Artimon în inamicul public al suporterilor constănţeni, care l-au contestat la finalul partidei şi au scandat numele fostului jucător al Farului, Ion Barbu. Nervos, antrenorul grupării de pe litoral a răbufnit şi a fost la un pas de bătaie cu unul dintre fani. „Nu am avut un conflict. I-am spus că, dacă are o nemulţumire, decât să strige peste gard, mai bine vine şi discutăm ca oamenii. Nu sunt un tip conflictual şi nu am făcut nimic cu rea intenţie. Când nu i-am salutat mi-au reproşat, când am strigat, mi-au reproşat, când i-am aplaudat mi-au reproşat. Dacă trec indiferent, la fel. Să-mi spună cum să fac, în afară de a pleca. Se poate munci în această atmosferă şi nu are nicio legătură una cu alta. Am încercat să-i ţin departe pe jucători de duelul acesta prost ales şi ei nu au nicio treabă. Se antrenează şi restul este în cârca mea”, a declarat Artimon.