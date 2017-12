Război pe clienţii RCA între service-uri şi Astra

SHOW ME THE MONEY! Un nou scandal ţine capul de afiş în piaţa asigurărilor - două asociaţii auto, ASSAI şi ACODAREN, susţin că şoferii păgubiţi de asiguraţii RCA ai Astra primesc de la companie o sumă infimă, care acoperă doar 25 - 40% din costurile reparaţiei. „În urmă cu câteva luni, Astra a introdus un nou sistem de despăgubire, prin care clientului păgubit îi este virată într-un cont deschis de asigurător (fără consimţământul clientului!) o anumită sumă, după care este trimisă o înştiinţare prin SMS. Ulterior, Astra închide dosarul de daună, fără a avea un document agreat şi semnat de clientul păgubit, prin care acesta să-şi fi exprimat acordul pentru suma primită”, spune directorul Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean. Din acel moment, clientul nu mai poate apela la niciun service auto care să accepte reparaţia maşinii în baza poliţei RCA, întrucât figurează ca despăgubit, mai spune Muntean. La rândul lor, cei de la Asociaţia Concesionarilor Dacia, Renault şi Nissan (ACODAREN) subliniază că scăderea din piaţa auto a făcut ca între societăţile de asigurări să se declanşeze „un război al preţurilor poliţelor RCA”: „Nu de puţine ori au apărut în media avertismente cu privire la nesustenabilitatea preţurilor practicate de unele firme, între care Astra, Euroins şi Carpatica”. De altfel, Astra este cel mai mare jucător din segmentul RCA, cu aproape un milion de poliţe active, în valoare de 410,3 milioane lei, potrivit celei mai recente statistici a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit preşedintelui ACODAREN, Marius Ghiban, „în ultima vreme, tot mai mulţi români au venit la service-uri pentru a cere sprijin în rezolvarea unor situaţii conflictuale apărute în relaţia cu Astra”: „Problemele sunt generate de plata forţată a despăgubirilor, prin virarea în cont şi fără acordul oamenilor a unor sume considerate OK de Astra, dar care sunt calculate netransparent, după o regulă ştiută doar de inspectorii companiei. Banii nu le permit clienţilor să-şi repare maşinile!”. El aminteşte că, în 2012, Astra a fost reclamată de 4.123 de ori pentru probleme legate de poliţa RCA.

SERVICE-URILE PIERD CLIENŢI În cealaltă tabără, Astra nu a oferit încă o poziţie oficială şi probabil nici nu va oferi, pentru a nu lungi conflictul, însă ASF i-a cerut lămuriri legate de modul în care se acordă despăgubirile pentru poliţa RCA. Totuşi, mai multe firme de profil şi brokeri i-au luat apărarea. „Astra despăgubeşte direct clientul, nu mai face plata către service-uri. Păgubiţii RCA primesc banii în maximum 48 de ore, fiind înştiinţaţi prin SMS când s-a făcut plata. Evident, service-urile auto sunt afectate, pentru că nu mai au înţelegeri cu Astra, aşa că proprietarii maşinilor merg să şi le repare unde vor ei. A dispărut acea infamă listă cu service-uri acceptate. În plus, service-urile nu mai evaluează singure daune şi nu mai pot umfla preţurile”, a declarat, pentru „Telegraf“, un broker local de asigurări. Alţi asigurători spun că miza este evidentă, service-urile fiind supărate că li s-au diminuat marjele de profit, şi amintesc că numărul de reclamaţii contra Astra au ajuns la un minim istoric - dintr-un milion de poliţe active, doar 4.123 au generat o plângere la ASF, ceea ce înseamnă doar 0,4%. „Dacă sistemul de despăgubiri prin SMS ar fi fost atât de prost precum reclamă service-urile, atunci am fi avut o avalanşă de plângeri”, spun asigurătorii. Adevărul, ca de fiecare dată, este, probabil, undeva la mijloc.