Război total între Pele şi Maradona

Doi dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, brazilianul Pele şi argentinianul Maradona, s-au contrat din nou prin declaraţii, primul acuzându-l pe selecţionerul “pumelor” că a preluat echipa doar pentru bani. „Maradona a acceptat acest post pentru că avea nevoie de o slujbă şi de bani. Am văzut că Argentina s-a calificat cu greu. Însă nu este vina lui Maradona, ci a celor care l-au angajat”, a atacat Pele. Reacţia sa a venit după ce Maradona nu a fost de acord cu legenda fotbalului brazilian, care a susţinut că Africa de Sud nu are capacitatea de a găzdui turneul final. Pele a replicat că mereu l-a ajutat pe Maradona şi că nu a înţeles reacţia acestuia. „Nu înţeleg câteva lucruri. Când a făcut prima emisiune de televiziune şi avea nevoie de ajutor am mers la Buenos Aires, am jucat fotbal cu el şi l-am ajutat. Apoi am încercat să-l ajut cu unele reclame, însă ori întârzia, ori nu venea deloc. Văd că şi-a amintit de mine şi în Africa de Sud. Probabil mă iubeşte mult”, a declarat Pele. Fost ministru al sportului în ţara sa, Pele a afirmat că nu intenţionează să antreneze vreodată Brazilia pentru că “nu vrea să sufere la fel ca actualul selecţioner, Carlos Dunga”.