Război total la ușa bancherilor

Finalul de an zguduie temelia sistemului bancar românesc, după ce zf.ro a publicat un material în care arată că BNR doar a constatat că cele opt mari bănci străine din piața autohtonă ar fi acționat concertat pentru a ține țara în stare de subdezvoltare economică. Potrivit senatorului Daniel Zamfir (co-autorul legii dării în plată - n.r.), președintele Comisiei Economice din Senat îl așteaptă marți la discuții pe guvernatorul Mugur Isărescu, nefiind încântat de replica dată prin intermediul purtătorului de cuvânt de către banca centrală. Desigur, dacă vorbim de orice fel de cartel economic, în joc intră și Consilul Concurenței. Într-un comunicat remis luni cotidianului Telegraf Constanța, șeful instituției, Bogdan Chirițoiu, precizează că derulează în prezent două investigații în sectorul financiar și că a făcut, în trecut, mai multe recomandări privind îmbunătățirea concurenței în domeniul bancar, care nu au fost preluate în legislație - „În cadrul investigaţiilor s-au desfăşurat inspecţii inopinate la sediile a 25 de bănci, IFN-uri, societăţi de leasing, asociaţii profesionale şi patronale, această acţiune fiind cea mai amplă a instituţiei“. De cealaltă parte, șeful PSD, Liviu Dragnea, a spus, duminică seară, că băncile fac profituri uriaşe din dobânzile aplicate românilor şi a cerut Guvernului să ia măsuri în acest sens. De asemenea, Zamfir notează că era obligația CC să se autosesizeze - „Nu am niciun raport de ani de zile pe tema asta. Era obligaţia CC să o facă“. Și răspunsul lui Chirițoiu - „Nu am primit nicio sesizare de la instituțiile publice referitoare la posibile înțelegeri ilegale între bănci în ceea ce privește creditarea companiilor“. Poziția BNR a fost prezentată de purtătorul de cuvânt Dan Suciu - „Articolul respectiv (din ZF - n.r.) este unul de opinie, iar titlul acestuia, invocat de Daniel Zamfir în declaraţiile sale publice, nu reflectă punctul de vedere al BNR, ci doar concluziile autorului, pe care banca centrală nu le susține. Subiectul este foarte important și, tocmai de aceea, considerăm că o abordare responsabilă presupune obligatoriu și o raportare directă la documentele oficiale (Raportul de stabilitate financiară, ediţia decembrie 2018, de la care a pornit întreaga dezbatere), și nu doar o lectură superficială a unui material de opinie“.