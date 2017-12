“Războiul” declaraţiilor între români şi ruşi

Echipele de Cupa Davis ale României şi Rusiei se vor duela la sfîrşitul acestei săptămîni în primul tur al Grupei Mondiale la tenis de cîmp, la Sibiu, însă componenţii ambelor reprezentative au început deja războiul declaraţiilor. “Anul trecut i-am cam bătut pe ruşi şi este bine că mă ştiu de frică, chiar dacă m-au mai bătut şi ei. Referitor la suprafaţă, sînt mulţumit de ea, s-a mai dat un strat de vopsea şi este mai lentă. Ne mai rămîn cîteva zile să ne acomodăm cu ea”, a afirmat cel mai bine clasat jucător român, Victor Hănescu. “Ar fi un avantaj ca Hănescu să joace primul cu Tursunov sau Iujnîi, pentru că i-a bătut pe amîndoi în ultimul an. Încă nu m-am decis asupra echipei de dublu, am mai multe variante. Acum îmi dau seama cît de uşor este doar să joci tenis, pentru că sînt multe de făcut în postura de căpitan”, a completat Andrei Pavel, aflat la debut în postură de căpitan-nejucător. Constănţeanul a exclus varianta de a reveni pe teren chiar în meciul de la Sibiu, dar a recunoscut că şi-ar dori să mai joace o dată în Cupa Davis: “Nu voi juca. Visez la un meci de retragere în Cupa Davis, dar nu se pune problema acum, mai am problema cu spatele”.

De partea cealaltă, Marat Safin, liderul echipei Rusiei nu s-a arătat prudent înaintea disputei cu românii. “Echipa României este periculoasă, dar noi sperăm că nu vor fi surprize. Din acest motiv ne-am pregătit bine. Nu cred că sîntem favoriţi, mai ales că România joacă pe teren propriu, dar noi trebuie să câştigăm. Sîntem o echipă bună şi sper să trecem de acest tur, iar pe viitor, dacă vor reveni Andreev şi Davidenko, vrem să jucăm finala. Referitor la o eventuală revenire a lui Andrei Pavel, nu îmi fac probleme, nu m-a bătut niciodată”, a declarat Safin. România şi Rusia s-au întîlnit de patru ori pînă acum (1969, 1972, 1973, 1997), iar scorul general al întîlnirilor este de 3-1 în favoarea românilor.

Cele trei sute de bilete pentru meciul dintre România şi Rusia s-au vîndut în aproximativ o jumătate de oră, cu toate că nici Federaţia Română de Tenis, şi nici reprezentanţii Sălii “Transilvania” nu au anunţat că biletele au fost pus în vînzare ieri dimineaţă.