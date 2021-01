Războiul burselor continuă. Vergil Chițac: Suntem de aceeași parte a baricadei

Conform Legii Educaţiei, administrațiile publice locale au obligația de a acorda toate tipurile de bursă (de merit, de performanță, de studiu și de ajutor social), pentru toți elevii eligibili, fiecare dintre acestea având un scop individual: primele două de a stimula performanţa şcolară, iar ultimele două de a interveni în sprijinul elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar.

Totul a pornit de la faptul că, proiectul de hotărâre a Consiliului Local, care are drept scop aprobarea numărului și cuantumurilor burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar în curs, nu prevedea alocarea fondurilor decât pentru bursa de ajutor social.

În cazul în care celelalte tipuri de bursă nu vor fi acordate, peste 15.000 de elevi care învață în municipiul Constanța vor fi privați de dreptul la burse școlare, spun reprezentanți elevilor care au solicitat consilierilor locali și primarului Vergil Chițac să amendeze proiectul de hotărâre, în sensul în care aceasta să cuprindă sume de bani și pentru celelalte tipuri de bursă.

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a criticat decizia, numind-o nelegală şi cerând ca proiectul să prevadă acordarea tuturor celor patru categorii de burse.



Primarul Constanței, Vergil Chițac, a promis că până la sfârșit de an, se vor găsi soluții bugetare pentru plata tuturor burselor:

Până la finalul anului 2020, vom găsi soluții bugetare pentru plata tuturor burselor. Este promisiunea pe care am făcut-o reprezentanților elevilor în ședința Consiliului Local din 15.12.2020 și pe care am reiterat-o astăzi, în cadrul întâlnirii pe care am solicitat-o acestora și la care au răspuns prezent.