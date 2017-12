Războiul din Irak, la American Corner

American Corner, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, organizează, în luna mai, două activităţi menite să informeze publicul constănţean cu privire la evenimente importante din viaţa şi cultura americană. Prima activitate, cu tema „A Walk Across America To Honor Those Who Serve”, se va desfăşura pe 7 mai, începând cu ora 15.00. Scopul acţiunii este de a informa publicul cu privire la războiul din Irak. Prezentarea conflictului va fi urmată de vizionarea filmului „Stop Loss”, peliculă regizată de Kimberly Peirce, autoarea succesului „Don’t Cry”. Cea de-a doua activitate, „The Groovy 1960’s: The Decade of Peace and Love”, va avea loc pe 12 mai, începând cu ora 15.00 şi va avea drept scop informarea participanţilor despre perioada anilor ’60 din America. Cei prezenţi la această activitate vor avea ocazia să urmărească filmul „Hairspray”, un film american muzical regizat de Adam Shankman, avându-i în rolurile principale pe John Travolta, Michelle Pfeiffer şi Christopher Walken. (A.J.)