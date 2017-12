Răzbunare urmată de dosare penale

Un adolescent de 15 ani susţine că a fost bătut, marţi seară, de mai mulţi indivizi. Incidentul s-a petrecut în zona Far, din municipiul Constanţa, în jurul orei 19.30. Victima susţine că scandalul a pornit din timpul zilei, când la Şcoala Gimnazială nr. 16, acolo unde învaţă, şi-a făcut apariţia o fostă colegă, însoţită de fratele ei. „Cele două persoane au intrat în şcoală, s-au legitimat şi au spus că vor să meargă în vizită la un prieten. Au intrat în unitatea de învăţământ, fără a avea un comportament agresiv, au mers la etaj şi l-au scos din clasă pe elevul respectiv, pe care tânărul a vrut să îl ia de urechi. Profesoara de istorie, care se afla pe hol, a intervenit, iar cei doi au fost conduşi spre ieşirea din şcoală. Li s-a explicat că astfel de gesturi nu sunt permise în unitatea de învăţământ”, a declarat directorul şcolii, Ion Denys Ciorogaru.

BĂTUT ÎN PARC Pentru că planul nu i-a ieşit, fratele tinerei a plecat, nu înainte, însă, de a-l ameninţa pe adolescent. „Mi-a spus că lucrurile nu vor rămâne aşa şi că o să vorbim când scap de la ore. După ce am terminat cursurile, m-am dus acasă şi apoi m-am îndreptat spre parcul din zona Far, cu un amic. La un moment dat, au venit mai mulţi indivizi, m-au pus la pământ şi m-au lovit cu pumnii şi cu picioarele. Un vecin a intervenit, însă a fost şi el bătut”, a declarat adolescentul agresat, Ferdi Dali. Martorii au sunat la 112, iar la locul incidentului au ajuns poliţiştii şi o ambulanţă. Ieri, Ferdi Dali a fost dus de părinţi la Serviciul de Medicină Legală. „A fost examinat de specialişti, însă trebuie să îi mai facem câteva investigaţii medicale, pentru a ne asigura că nu are nicio fractură. Certificatul va fi eliberat săptămâna viitoare”, a declarat tatăl adolescentului, Samet Dali.

PLÂNGERI RECIPROCE Poliţiştii spun că şi pe numele adolescentului a fost depusă o plângere, pentru loviri şi alte violenţe. Două adolescente susţin că, luni seară, ar fi fost agresate de Ferdi Dali şi de un prieten de-al acestuia, în staţia de autobuz din zona Far. Oamenii legii cred că fratele uneia dintre fete a vrut să se răzbune şi să îi plătească adolescentului cu aceeaşi monedă. Ferdi Dali neagă, însă, orice implicare. “Probabil m-au confundat. Nu le-am lovit eu pe fetele respective. Era un văr de-al meu”, a explicat acesta. Poliţiştii Secţiei 5 continuă cercetările. De asemenea, unitatea şcoală a demarat o anchetă internă. „Mâine (n.r. - astăzi) vom avea consiliul profesoral în care vom discuta despre acest incident. Elevul care se află în vizorul Poliţiei nu a săvârşit nicio faptă imputabilă în şcoală, ceea ce înseamnă că nu putem lua măsuri disciplinare împotriva lui. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne adresăm Poliţiei cu privire la cele două persoane care au intrat în unitatea de învăţământ şi au declarat un scop fals al vizitei”, a declarat Ion Denys Ciorogaru.