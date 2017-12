Razie a Poliţiei Rutiere

Poliţiştii de la Rutieră au derulat în zilele de vineri şi sâmbătă o amplă acţiune care a vizat sancţionarea şoferilor ce conduc sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma raziei, oamenii legii au aplicat 31 de amenzi, au reţinut 25 de permise de conducere şi au constatat 13 infracţiuni. Sâmbătă seară, un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Constanţa, a fost prins de poliţiştii constănţeni în timp ce conducea o maşină, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, aflându-se sub influenţa alcoolului. La testarea suspectului cu aparatul Drager, anchetatorii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul s-a ales cu dosar penal. Aceeaşi soartă a avut-o şi un tânăr de 27 de ani pe care poliţiştii de la Rutieră l-au depistat pe bulevardul I.C. Brătianu şofând sub influenţa alcoolului. Oamenii legii l-au testat pe şoferul turmentat cu aparatul Drager şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Suspectul a fost escortat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru recoltarea probelor biologice.