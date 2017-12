Razie a polițiștilor locali, în Constanța. Vezi cine e vizat!

08:20:50 / 23 Februarie 2017

mafia maxi taxi

Nici o sansa sa se rezolve ceva cu firmele de maxi taxi ca sint membri cotizanti la capitolul spaga.Cea mai buna dovada este ca exista in conditiile in care RATC-ul merge in pierdere.Nu vi se pare ciudat?Si cu taximetristii am si eu o intrebare: cum au reusit tiganii care sint taximetristi sa isi ia carnetul de conducere in primul rind si i n al doilea cum au reusit sa treaca testarea pt licenta de taximetrist?Eu unul va spun sincer daca vad taximetrist tigan nu ma urc in taxi pentru ca vreau sa mor de batrinete nu din alte motive.Nu mai vorbim ca inca se mai practica metoda maimuta de inselare a clientului cu zimbetul pe buze.Telegrafule nu cumva sa stergi comentariul ca asta ar fi cea mai buna dovada ca nu esti strain de cele mai de sus si...nu mai intru in detalii