Razie de amploare în Constanţa

12:11:50 / 13 Martie 2014

Teroristi cu legitimatie

Actiunea lor nu se numeste aplicarea legii ci instaurarea terorii,adica acelasi lucru pe care-l fac cind intra mascati in casele oamenilor fara nici un motiv si, dupa ce devasteaza casa, pleaca fara macar sa-si ceara scuze, spunind doar ca au gresit (intentionat!) adresa. Auzi argumente ale acestei actiuni abjecte: Poliţiştii au căutat în maşini bâte, cuţite sau alte arme albe. Inainte, controlul in masina personala se facea numai in baza unor motive bine intemeiate si NUMAI CU ACORDUL PROCURATURII !!! Dar acum, de cind teroarea a devenit politica de stat, abuzul abject de a ți se cotrobăi in masina personala, asa cum fac tilharii de strada, a devenit o practica. Orice om are dreptul sa poarte in masina personala un cutit pt. a-si taia o felie de piine, a-si desface o conserva, etc. ; oamenii nu au dreptul sa-si duca la ascutit astfel de obiecte ? sau, daca ai un briceag pt. a te apara de hoardele de ciini lasati in mod stiintific sa se inmulteasca pt. a genera teroare si divergente intre oameni, teroristii cu legitimatie pusi in slujba statului diabolic, te catalogheaza drept infractor. Toti tiganii poarta in cărute topoare, seceri, furci, etc. Citi au fost opriti ? nici unul, niciodata. Repet : actiunea teroristilor cu legitimatie are drep scop terorizarea populatiei si totodata luarea oricarei posibilitati a cetateanului corect de a se apara impotriva infractorilor pe care statul diabolic ii scoate din puscarie chiar daca au facut crime si alte fapte abjecte.