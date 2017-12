Razie pentru prinderea şoferilor băuţi

Poliţiştii de la Rutieră au organizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o acţiune pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de şoferii care se urcă băuţi la volan. Peste 20 de poliţişti au acţionat în 25 de zone, echipajele Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa fiind amplasate pe bulevardele din municipiu, dar şi pe drumurile naţionale. “Am acţionat pentru descurajarea conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, scms. Carmen Şerbănescu. Puţin după miezul nopţii, oamenii legii au oprit în trafic, pe strada Verde, din Constanţa, un autoturism marca Opel. În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că şoferul, Cătălin Nicuşor G., de 21 de ani, nu are permis de conducere. Mai mult, în momentul în care l-au testat cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că suspectul avea o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul de ocazie a refuzat să fie escortat la spital pentru recoltarea de probe biologice. În mai puţin de jumătate de oră, alţi doi tineri au fost prinşi de poliţişti conducând sub influenţa alcoolului. În urma raziei, echipajele SPR Constanţa au întocmit şase dosare penale, au reţinut 12 permise şi au dat 28 de sancţiuni contravenţionale. Acţiunile vor continua şi în zilele următoare.