Răzvan Florea a deschis oficial „Atena Swim Center“

Singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, Răzvan Florea, a deschis ieri, oficial, un bazin de înot modern, „Atena Swim Center”, aflat în centrul oraşului Constanţa, pe strada Avram Iancu, nr. 21. Complexul reprezintă cea mai mare investiţie privată din nataţia românească, costurile construcţiei ridicându-se la peste 600.000 de euro. Invitatul special al ceremoniei de inaugurare a fost primarul Constanţei, Radu Mazăre, mare iubitor şi practicant de sporturi acvatice. „Răzvan este prietenul meu, este un sportiv care a performat, un băiat care, din performanţa pe care a făcut-o în sport, s-a hotărât să facă şi o afacere. La un moment dat, până în 1990, erau bazine de înot în Constanţa, apoi au dispărut. S-au transformat în săli de bingo, de nunţi şi aşa mai departe. Iată, însă, că timpul şi noi toţi am evoluat, piaţa a cerut-o şi au început să apară bazine de înot private. Nu se poate să ai o viaţă sănătoasă, o viaţă relaxată mental şi un trup sănătos fără să faci sport. Eu, atunci când nu mă dau cu zmeul, cu jetul sau flyboardul, când nu schiez, înot. Atunci când nu este vânt şi nu sunt valuri, înot în mare cam 2,5 kilometri, iar acest lucru îl fac zilnic. Am nişte lăbuţe speciale de înot şi nişte palmare speciale, ca să trag mai tare. Este un sport extraordinar şi vă recomand să vă trimiteţi copiii să înoate şi, după aceea, să veniţi şi voi să înotaţi, ca mine, minimum o oră”, a spus Radu Mazăre, care l-a sprijinit pe Răzvan Florea pentru a-şi realiza proiectul: „L-am scutit pe cât am putut de birocraţie, de toate hârtiile, hârţoagele, PUZ-uri, PUD-uri, avize şi paraavize. Altfel, stai câte trei ani să iei hârtia. Atât de sofisticată şi alambicată este birocraţia românească europeană”. La deschidere au mai fost prezenţi viceprimarii Decebal Făgădău şi Gabi Stan, Elena Frîncu - membru COSR, Răducu Popescu - inspector general al ISJ Constanţa, Ilie Floroiu - director general al CS Farul, Dumitru Lungu - primul antrenor al lui Răzvan Florea, şi Octavian Tileagă - antrenorul alături de care sportivul constănţean a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004.

UN VIS DEVENIT REALITATE. Vizibil emoţionat, Răzvan Florea a mărturisit că deschiderea bazinului reprezintă pentru el un vis împlinit. „Este visul meu încă din 2004 şi mă bucur că am reuşit să-l realizez. În ultimii trei ani, de când mi-am încheiat cariera, am muncit să dezvolt acest proiect şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, în special soţiei, Oana, care a dus greul în această perioadă. Sunt puţin copleşit de emoţie şi mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit, familiei şi autorităţilor locale, fără de care nu aş fi putut să demarez acest proiect. Doamna Elena Frîncu a fost ca o mamă pentru mine, unul dintre mentorii mei, m-a sprijinit în toate momentele, bune şi mai puţin bune. Le mulţumesc antrenorilor mei, colegilor, constructorilor”, a spus fostul mare sportiv. Florea a avut parte de un cadou-surpriză din partea Elenei Frîncu, primind un poster uriaş cu imaginea sa de la finalul celei mai importante curse din carieră, cea de 200 de metri spate de la Atena, şi o sticlă mare de şampanie. „Răzvan scrie din nou istorie. A făcut-o prima oară la Atena, în 2004, o face acum pentru a doua oară, alături de Gică Hagi şi Cornel Idu. Dă societăţii un bazin de înot. Răzvan, dragă fiule, pentru mine eşti tot ce poate fi mai frumos şi eşti printre puţinii care au întors comunităţii ceea ce comunitatea le-a dat. Propun ca Răzvan să intre în galeria cetăţenilor de onoare ai municipiului Constanţa, pentru că merită după tot ceea ce a realizat”, a spus Elena Frîncu.

CURSĂ LA INAUGURARE. La finalul ceremoniei de deschidere, primarul Radu Mazăre a acceptat provocarea lansată de Răzvan Florea, de a face o mică întrecere în bazinul proaspăt inaugurat. Duelul s-a dat pe o singură lungime de bazin, iar cei doi au încheiat în acelaşi timp. Cursa demonstrativă a fost urmată de o miniştafetă a instructurilor de la „Atena Swim Center”.