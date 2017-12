Răzvan Fodor şi soţia lui, Irina, s-au cununat religios

Actorul de televonele şi cântăreţul Răzvan Fodor şi soţia sa, Irina, s-au cununat religios sâmbătă, nunta lor având loc în comuna ilfoveană Corbeanca. După ce, în urmă cu o lună şi jumătate, cei doi au spus „Da\" în faţa ofiţerului stării civile, sâmbătă după-amiază, la biserica din Corbeanca, Răzvan şi Irina s-au cununat religios. Părinţii, colegii de pe platourile din Buftea, dar şi prietenii din copilărie ai celor doi, le-au fost alături pe parcursul ceremoniei. Cel mai emoţionat a fost Răzvan, care s-a gândit săptămâni în şir la acest moment. „Mie cel mai important moment al unei nunţi mi se pare a fi cununia religioasă. Am avut mari emoţii în biserică, am simţit că şi Irina este foarte emoţionată şi am ţinut-o strâns de mână pe tot parcursul ceremoniei\", mărturiseşte actorul.

Alegerea hainelor de cununie a fost o întreagă aventură. Irina a fost mai rapidă decât Răzvan. „Iniţial, am fost cu prietenele prin magazine, am probat rochii cu corset, cu crinolină şi după ce mi-am dat seama că, de fapt, mă simt ciudat într-o astfel de ţinută, am capitulat. Ajunsă acasă, am început să caut pe internet rochia ideală şi mi-am dat seama că, de fapt, vreau ceva simplu, din material uşor şi am găsit-o pe Rhea Costa. Am sunat-o, i-am spus că vreau ceva de inspiraţie grecească şi cât se poate de feminină. Ne-am înţeles perfect din prima, Rhea a ştiut exact ce îmi doresc şi m-am ales cu o rochiţa despre care am ştiut cu siguranţă că e tot ce trebuie pentru mine\", a mărturisit Irina Fodor.

Mirele, însă, s-a descurcat mai greu prin magazinele din capitală în căutarea costumului, pentru că Răzvan nu este un mare „fan\" al shopping-ului. „Eu am fobie de mall-uri şi nu ştiu cum s-a făcut, dar exact acolo trebuia să mergem ca să-mi găsesc un costum. Am plecat la cumpărături cu întăriri: doi dintre cei mai buni prieteni ai noştri au ajuns la noi acasă la prima oră şi au umblat cu noi toată ziua. Partea bună este că, la sfârşitul zilei, am găsit un costum, partea proastă este că am ajuns acasă cu nervii la pământ şi nu credeam că o să-mi mai fac curaj să mă duc în altă zi şi după pantofi. Am făcut-o însă şi pe asta, într-un final, şi trei zile am fost nevoit să umblu cu ei prin casa pentru că pielea era teribil de rigidă şi nu puteam face un pas fără să mă bată\", spune Răzvan.

După slujba emoţionantă de la biserica din Corbeanca, Răzvan şi Irina şi-au invitat prietenii la o petrecere de poveste, în natură, la Club Cortina din Corbeanca. Atmosfera a fost întreţinută de trupa Publika. Petrecerea a ţinut până la răsăritul soarelui, mireasa a aruncat buchetul, iar Răzvan şi Irina s-au bucurat, alături de invitaţii lor, de cea mai frumoasă seară, cea a nunţii lor.