Răzvan Marin, cel mai bun fotbalist român al anului

15:46:14 / 04 Decembrie 2018

cel mai bun antrenor

daca Dan Petrescu afost cel mai bun antrenor,eu l-as aduce la Farul.Daca ne scotea campioni ,atunci as zice,,Jos palaria,,,dar asa si Barbu putea fi antrenor la CFR.Cine a facut acest clasament nu are argumente.Hagi da jucatori la toate echipele mari din tara,Ajuta echipa nationala ,echipa de tineret,pe Becali sa ia jucatori de la Viitorul si apoi sa se imbogateasca pe seama lor.Inchipuiti-va pe FCBS fara:Balasa.Benzar ,Coman,Tanase,Nedelcu si altii......plecati,cred ca il vedeam pe Dl.Gigi in tribune sambata la ora 11.Cine il ajuta pe Hagi ??? Federatia ????Daca Hagi ar avea bani si nu ar fi nevoit sa vanda Jucatori ma intreb ce campionat am avea in Romania?Ar castiga mereu campionatul ,ar juca cu succes in liga campionilor,ar lua bani de la UEFA si atunci este si normal cand cere ca echipele campioane din Romania sa intre direct in liga campionilor.Chiar Hagi nu merita titlu de cel mai bun antrenor !!!!!!!!!!!???????????????Dar cel mai bun conducator,ce ziceti ???????????????? Bravo Natiune !!!!!!!!