Răzvan Marin şi Gheorghe Hagi, elogiaţi în presa spaniolă

Răzvan Marin, fotbalistul în vârstă de 20 de ani care a debutat cu gol în echipa naţională a României, a fost elogiat, marţi, de către unul dintre jurnaliştii cotidianului spaniol „El Mundo Deportivo”. Jucătorul de la FC Viitorul a început ca titular partida cu Armenia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, iar în minutul 12 a reuşit să înscrie. „Gică Hagi face o treabă nepreţuită la Academia lui. Fostul jucător al Barcelonei şi al Realului l-a trimis deja pe fiul său, Ianis, la Fiorentina, iar acum pregăteşte un nou jucător. Debutul lui Răzvan Marin în naţionala României a reprezentat o mândrie personală pentru Hagi. Actualul antrenor al României, Christoph Daum, are încredere deplină în calităţile tânărului fotbalist. De Răzvan Marin s-a interesat mai întâi Ajax, iar acum Juventus şi AS Roma îl vor. Nu mai există nicio îndoială că acest jucător e talentat. Sezonul trecut, pe când avea doar 19 ani, a reuşit șapte goluri şi patru pase decisive în 36 de meciuri jucate la Viitorul. Marin iese în evidenţă prin forţă şi plasament, are o viziune remarcabilă ce îi permite să ofere pase incredibile. Are şut foarte bun şi bate bine loviturile libere”, a scris jurnalistul Francesc Aguilar.

PARTIDA ASTRA - CONCORDIA, PE STADIONUL „DINAMO”

Meciul dintre formațiile Astra Giurgiu şi Concordia Chiajna, din etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal, programat sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 20.30, se va disputa pe stadionul „Dinamo” din Bucureşti, a anunţat site-ul oficial al campioanei României. Celelalte partide ale etapei vor avea loc astfel - vineri, 14 octombrie, ora 20.30: CFR Cluj - CSM Poli Iaşi; sâmbătă, 15 octombrie, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoşani; duminică, 16 octombrie, ora 15.30: FC Voluntari - ASA Tg. Mureş, ora 20.30: FC Steaua Bucureşti - Gaz Metan Mediaş; luni, 17 octombrie, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - FC Viitorul, ora 20.30: CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti.