Răzvan Murgeanu a fost reținut de procurori

Răzvan Murgeanu, fost consilier de stat în cadrul Administraţiei prezidenţiale în mandatul lui Traian Băsescu, a fost reţinut de procurorii DNA fiind suspect de trafic de influenţă, dare de mită şi instigare la spălare de bani, informează miercuri DNA.

Potrivit unui comunicat, Răzvan Gheorghe Murgeanu a fost reţinut pentru 24 de ore fiind suspect de trafic de influență, dare de mită şi instigare la infracțiunea de spălare a banilor şi dus în Arestul Capitalei.

În acelaşi dosar a mai fost reţinută şi Gabriela Simion-Gângoe, "practician în insolvenţă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de intermedierea ori înlesnirea efectuării unor operațiuni comerciale sau financiare, de către persoana care are sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, complicitate la trafic de influență, complicitate la dare de mită, abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi spălare a banilor, în formă continuată".