Răzvan Ștefănescu, românul cu plăcuțele ANTI - PSD, candidează la Parlamentul European

Răzvan Ștefănescu, românul care a devenit celebru în România, și nu numai, mulțumită plăcuțelor de înmatriculare ale mașinii sale pe care scria M...E PSD, a decis să candideze pentru un loc în Parlamentul European. „Am luat decizia de a candida independent la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European, asta după multe gândiri şi răzgândiri. Am decis să fac acest pas pentru că NU sunt mulţumit de calitatea oamenilor care îi reprezintă pe români în faţa Europei, pentru că m-am săturat să fim mințiți și pentru că îmi doresc să fac mai mult pentru noi. Vreau ca noi toţi, cei din Diaspora, să fim şi mai uniţi, mai ales acum când ţara noastră, pe care am fost obligaţi s-o părăsim, trece prin clipe cumplite. Vreau să putem vota liber, fără sabotaje de genul celor din 2014, să ajutăm măcar cu un simplu vot România”, a spus Răzvan Ştefănescu în exclusivitate pentru ziaristii.com. „Ştiu că va fi greu și asta pentru că legislația electorală din România spune că o persoană care vrea să candideze la alegerile europarlamentare, ca independent şi nu pe liste de partid, trebuie să strângă 100.000 de semnături. Dar tocmai de aceea mă bazez pe sprijinul vostru. Sunt român şi iubesc România la fel ca voi toţi, vreau să fac ce pot eu mai bine pentru ţara mea. Doar împreună putem reuși!”, a declarat Răzvan Ştefănescu în exclusivitate pentru ziaristii.com.