Răzvrătire în partidul lui Tăriceanu. Se vrea un singur președinte ALDE

Mai multe organizații ALDE din țară s-au răsculat și au bătut cu pumnul în masă, cerând să se organizeze cât mai repede un congres în care să se renunțe la conducerea bicefală. Adică să fie ales un singur președinte și să nu mai fie doi, precum în prezent: Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin. Potrivit unor surse citate de Antena 3, cel care nu ar mai dori ca alianța să aibă doi șefi este Tăriceanu, care nu uită faptul că Daniel Constantin, la momentul formării noului Guvern, a încercat să negocieze și cu liberalii pentru a forma o altfel de majoritate. Există, însă, o tabără în ALDE care se opune acestei propuneri, ca partidul să aibă un singur șef. „Nu am stabilit data Congresului. În principiu, noi am stabilit de anul trecut ca după alegerile parlamentare, în prima parte a anului 2017, să organizăm Congresul“, a precizat, miercuri, Tăriceanu. Referitor la propunerea de a avea un singur președinte, liderul ALDE Constanța, deputatul Mircea Banias, a declarat că este normal să se renunțe la conducerea bicefală. „În principiu, dacă Tăriceanu ar candida pentru postul de președinte al partidului, el l-aș vota. Are o mare experiență politică. Asta nu înseamnă că nu voi analiza alte eventuale candidaturi“, a spus Banias.