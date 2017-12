„RBD”, Andreea Bălan şi „Blaxy Girls”, printre artiştii preferaţi de români

Site-ul musical www.bestmusic.ro a întocmit, de curînd, cu ajutorul utilizatorilor săi, un top al preferinţelor publicului. Deşi s-a destrămat, trupa „RBD” a rămas preferata utilizatorilor site-ului, astfel că într-un top al melodiilor care s-au bucurat de succes anul trecut, formaţia a ocupat primele două locuri cu piesele „Empezar dese cero” şi „Inalcanzable”. În Top 5 au mai fost votaţi Andreea Balan cu piesa „Baby, get up and dance”, trupa „Tokio Hotel” cu melodia „Monsoon” şi grupul constăneţean „Blaxy Girls cusingle-ul de debut, „If you feel my love”.

Per lîngă Andreea Bălan şi „Blaxy Girls”, printre cîntăreţii şi trupele din România care au adunat numeroase voturi, reuşind să ajungă în Top 20, se mai număra Andra - „Un lucru să-mi dai”, „Animal X” - „Nisip purtat de vînt”, „Akcent”- „Stay With Me”, „3rei Sud Est” – „Vorbe care dor” şi Inna – „Hot”.