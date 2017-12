RBS Bank România îşi face calcule de profit

RBS Bank România are o strategie de creştere graduală a profitului, afirmă directorul general al băncii, Johan Gabriels, care se declară mulţumit dacă va obţine anul viitor un rezultat cu 10% peste câştigul de 130 de milioane lei estimat în acest an, în condiţiile în care economia va stagna în 2011. El a arătat că aproape toate segmentele băncii sunt profitabile în acest moment. „Nu am mai dat credite în euro negarantate pe segmentul pe retail pentru că am văzut că acesta este un sector care nu performează, în condiţiile în care avem prea multe provizioane acolo. Această linie nu este profitabilă, dar celelalte sunt”, a spus şeful RBS Bank România. Pentru anul viitor, Gabriels consideră că banca este pregătită să reia creşterea pe partea de active, în condiţiile în care a decis cu exactitate pe ce sectoare şi companii să se concentreze. „Vrem să ne extindem şi pe corporate, pe segmentul primelor 1.000 de companii, şi pe retail, pe private banking, pe segmentul clienţilor cu venituri ridicate”, a spus şeful RBS Bank România. Pentru 2011, Gabriels consideră că prima parte va fi în continuare dificilă din punct de vedere al evoluţiei economiei, pentru ca în al doilea semestru să se înregistreze un avans modest. „Per total, consider că economia va stagna. Dacă acestă estimare se transformă în -2% sau plus 2-3%, atunci banca va evolua mai bine sau mai rău. Este foarte dificil de spus. Obiectivul nostru este să creştem gradual. Dacă pot să îmi cresc profitul cu circa 10% în 2011 sunt mai mult decât fericit. Vreau să majorez profitul într-un mod constant”, a spus Gabriels.