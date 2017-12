RC Cleopatra s-a întors cu fruntea sus din Anglia

După un stagiu de pregătire de două săptămîni în Anglia, echipa de juniori a Rugby Club Cleopatra a revenit în ţară cu un palmares excelent în partidele de verificare. Elevii lui Cristi Brănescu şi Marian Nache au cîştigat cele patru jocuri amicale disputate în compania unor formaţii din patria mamă a sportului cu balonul oval, 19-7 cu Foll Lucky, 27-10 cu Rugby Club Birkenhead, 36-19 cu New Brighton şi 34-15 cu Wirral. Jucătorii constănţeni au fost premiaţi şi felicitaţi ieri de conducerea clubului, care le-a cerut să confirme rezultatele din Anglia în întrecerea internă. “Ceea ce aţi realizat reprezintă ceva extraordinar, o premieră pentru rugby-ul juvenil românesc. Aţi reuşit să încărcaţi bateriile şi îmi doresc să cîştigăm în acest an titlul naţional la juniori. Pînă atunci, sîmbătă este meciul din Cupa României cu Steaua, unde trebuie să ne vindem pielea cît mai scump”, le-a transmis preşedintele clubului, Vasile Chirondojan. “A fost un turneu excelent, mai ales că am redescoperit o stare de spirit pe care o vedeam din ce în ce mai rar în rugby-ul românesc. Jucătorii au dat dovadă de patriotism, iar victoriile au venit de la sine. Să nu uităm totuşi că a fost doar un stagiu de pregătire, iar rezultatele trebuie să se vadă în competiţia internă, unde avem ca obiective titlul naţional de juniori, dar şi promovarea în prima ligă la seniori”, a avertizat antrenorul principal Cristi Brănescu. Jucătorii, care au fost cantonaţi timp de două săptămîni în zona Liverpool, s-au declarat încîntaţi de cantonamentul din Anglia. “Sperăm să punem în practică ce am învăţat şi să luăm din mentalitatea britanică. La început ne priveau ca pe nişte necunoscuţi şi erau foarte siguri de victorie, dar apoi au rămas uimiţi de felul în care jucam. Ne-au spus că dacă am evoluat în campionatul lor, la nivel de juniori, am fi o echipă de top. Trebuie totuşi să rămînem modeşti şi să confirmăm rezultatele din Anglia şi în campionatul intern”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Cristian Munteanu. Jucătorii i-au făcut o surpriză plăcută preşedintelui Vasile Chirondojan, oferindu-i o minge oficială şi steagul Angliei, ambele cu autografele întregului lot, dar şi un tricou al naţionalei Albionului.