RC Cleopatra se pregăteşte în efectiv redus

După ce a încheiat pe locul secund prima ediţie a turneului Asociaţiei Internaţionale de Rugby “Dunăre - Marea Neagră”, RC Cleopatra a intrat pe ultima sută de metri a pregătirii în vederea reluării Diviziei Naţionale. Aflată la primul sezon pe prima scenă a rugbyului românesc, gruparea de pe litoral are un obiectiv clar: evitarea retrogradării. “Avem un obiectiv apropiat, victorie în prima etapă din acest an cu Poli Iaşi, însă ţinta este menţinerea în Divizia Naţională. Un succes împotriva ieşenilor ar fi extrem de important, pentru că punctele s-ar reporta pentru play-out şi ar conta mult să intrăm cu 13 puncte în partea a doua a campionatului”, a explicat antrenorul Cristian Brănescu. Tehnicianul constănţean va aborda cele trei săptămîni rămase pînă la jocul cu Poli Iaşi fără jumătate din echipa de bază. Astfel, şase jucători, Graur, Moraru, Damian, Bucevshi, Pîrvu şi Ibănescu, se află în cantonament la Piatra Arsă cu lotul naţional al României under 21, care va participa în perioada 21 aprilie - 3 mai la Campionatul Mondial găzduit de Kenya. Alţi doi jucători, Munteanu şi Enache, se vor prezenta la reprezentativa tricoloră under 20, cu care vor participa la Campionatul European. “Sperăm să găsim înţelegere la federaţie pentru ca jucătorii de la naţionala under 21 să poată evolua în meciurile cu Iaşi, pe 4 aprilie, şi cu Universitatea Baia Mare, pe 11 aprilie, înainte de plecarea în Kenya. Campionatul se va întrerupe apoi timp de două săptămîni şi probabil că vom cere amînarea primelor partide din play-out”, a explicat Brănescu.

Fără amicale

Pînă la reluarea campionatului, constănţenii nu vor mai juca niciun meci amical, din cauza problemelor de efectiv. “În această iarnă, am făcut pregătirea doar la Constanţa, în condiţii destul de bune, mai ales că am avut şansa de a disputa şi cîteva partide de verificare. Cele de la turneu au fost ultimele, pentru că ne lipseşte o jumătate de echipă şi nu văd ce rost ar mai avea amicalele. Cel mai probabil, vom coopta cîţiva juniori şi vom face jocuri-şcoală”, a spus Brănescu. Faţă de lotul din prima parte a sezonului, RC Cleopatra a reuşit să-i transfere pe Puiu (RCJ Farul), Bujoreanu (Callatis Mangalia), Ibănescu şi Borcia (Rulmentul Bîrlad). În schimb, constănţenii l-au pierdut pe Badiu, care suferă de hernie de disc şi nu va mai putea juca în acest campionat.