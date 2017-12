RC Pantelimon a câştigat turneul de rugby pe plajă “Oval 5“

Formaţia bucureşteană RC Pantelimon a câştigat turneul de rugby pe plajă “Oval“ desfăşurat în staţiunea Mamaia, impunându-se atât în competiţia echipelor Under 12, cât şi în cea Under 14. Sâmbătă, în ultima etapă de la U12, RC Pantelimon a învins, în meciul decisiv, Şcoala Generală Limanu, cu 4-1, în timp ce disputa pentru ultima treaptă a podiumului a revenit unei alte echipe bucureştene, RC Flamingo, victorioasă, cu 4-2, în duelul cu CSM Bucureşti. Celelalte rezultate la U12 înregistrate sâmbătă: CS Cleopatra - Fortuna Constanţa 1-0, Şcoala Generală 2 Mai - CSM Bucureşti 3-4. Clasament: 1. Pantelimon 18p; 2. Limanu 17p; 3. Flamingo 14p; 4. CSM Bucureşti 12p; 5. 2 Mai 10p; 6. CS Cleopatra 8p; 7. Fortuna Constanţa 6p. În competiţia U14, RC Pantelimon a întâlnit, în finală, pe RC Flamingo, pe care a învins-o fără probleme, scor 3-0. Locul 3 a revenit echipei CSM 1 Bucureşti, care a învins, în finala mică, Selecţionata Constanţa, cu 5-2. Festivitatea de premiere la Under 12 şi Under 14, în cadrul căreia s-au acordat cupe, diplome, tricouri şi multe dulciuri copiilor, a avut loc sâmbătă, în pauza meciului de rugby din Divizia Naţională, dintre RCJ Farul şi Steaua Bucureşti. S-au acordat şi două trofee fair-play, la U14 celor de la Şcoala Generală Valu lui Traian, iar la U12 celor de CS Cleopatra. Cel mai bun arbitru a fost desemnat Radu Mocanu. De asemenea, directorul DSJ, Elena Frîncu, şi preşedintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, au primit câte o cupă pentru merite deosebite în organizarea evenimentului. O diplomă de excelenţă a primit şi organizatorul turneului, Lucian Osatiuc, pentru contribuţia şi iniţiativa organizării competiţiei.