RCA mai ieftin pentru tineri

Allianz-Ţiriac, Astra, City Insurance, Euroins şi Generali au redus, de la începutul acestui an, tarifele poliţelor RCA pentru şoferii sub 25 de ani, în urma modificărilor normei privind asigurarea RCA. ASF a prelungit până la sfârșitul lunii februarie termenul până la care asigurătorii pot revizui și retransmite notificările privind tarifele de primă RCA. În România, dintr-un număr total de 3,111 milioane de polițe RCA pentru persoane fizice în vigoare la 31 decembrie 2014, 47.987 de polițe erau aferente şoferilor sub 25 de ani, reprezentând 1,54% din total.