RCJ Farul a amânat meciul cu CS Năvodari

Formaţiile Rugby Club Judeţean Farul Constanţa şi CS Năvodari nu vor mai juca sâmbătă, pe stadionul “Legmas” din Năvodari, în etapa a 3-a a Cupei României, zona Dobrogea, meciul fiind reprogramat pentru 1 octombrie. Echipa pregătită de Neil Kelly ar fi vrut să evolueze la finalul săptămânii, în deplasare, cu CSM Bucureşti, dar bucureştenii au anunţat în ultima clipă că sunt angrenaţi într-o acţiune cu rugby-ul în 7. În aceste condiţii, “marinarii” îşi vor continua pregătirea pentru meciul programat săptămâna viitoare, la 19 iulie, pe teren propriu, cu RCM Timişoara, din etapa a 11-a a Superligii Naţionale.

„Noi am avut doar o săptămână de pauză după meciul din Cupa României de pe teren propriu cu CSM Bucureşti. Ne-am axat foarte mult în această perioadă pe pregătirea fizică, pentru că am observat că erau probleme pe finalul ambelor reprize. Lotul este complet, mai puţin Ravulo Malakai, acesta având unele probleme legate de viză şi urmând să sosească în perioada următoare”, a declarat antrenorul secund Cristi Petre. Constănţenii efectuează câte trei antrenamente pe zi, două fiind programate dimineaţă, până în ora 12.00, iar unul după-amiază, în sala de forţă. „Vrem ca la ora jocului cu RCM Timişoara să fim în cea mai bună formă, pentru că un succes împotriva campioanei şi, apoi, un rezultat bun la Baia Mare ne-ar asigura în bună măsură locul al doilea înaintea play-off-ului”, a mai spus antrenorul-jucător al Farului. Echipa s-ar putea întări în perioada următoare cu alţi doi jucători, ambii din emisfera sudică.