RCJ Farul a câştigat medaliile de bronz

Rugby Club Judeţean Farul a confirmat calculele hârtiei şi a reuşit să câştige finala pentru locurile 3-4 disputată împotriva rivalei Dinamo, scor 28-19 (14-7). Pentru a doua oară în ultimii trei ani, RCJ Farul aduce la Constanţa medaliile de bronz ale campionatului şi îşi ia o frumoasă revanşă în faţa suporterilor pentru ratarea calificării în finala mare a campionatului. Partida disputată la Bucureşti, pe Stadionul “Arcul de Triumf“, a fost dominată de formaţia constănţeană, care s-a impus chiar mai clar decât o arată scorul în faţa unei echipe ce spera să-şi salveze sezonul sub aşteptări printr-un rezultat bun în faţa Farului. „Felicit jucătorii pentru meciul bun pe care l-au făcut şi pentru victoria care ne-a adus acest loc 3, dar şi conducerea clubului care a fost mereu alături de echipă, a făcut eforturi deosebite pentru a ne oferi toate condiţiile. Salariile au fost mereu plătite la timp, s-a făcut şi acel cantonament la munte care a contat mult în pregătirea fizică a echipei. Cred că s-a observat că faţa echipei a fost cu totul alta după acea perioadă de pregătire, pentru că la începutul campionatului aveam evoluţii oscilante. Încet-încet lucrurile s-au pus la punct, iar apărarea a funcţionat din ce în ce mai bine, dovadă că în semifinala cu Steaua nu am primit niciun eseu. Cred că dintre cele patru echipe care s-au luptat pentru titlu, RCJ Farul a avut cel mai frumos şi spectaculos joc“, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv. „Nu este uşor să termini între primele trei echipe din România. Nu este o performanţă la îndemâna oricui. Ne bucură faptul că în ultimii ani suntem în elita rugby-ului românesc. În acest an au fost mai mult ca niciodată toate condiţiile de a obţine mai mult decât acest loc 3, însă trebuie să fim mulţumiţi pentru că până la urmă înseamnă cucerirea medaliilor de bronz“, a afirmat şi directorul sportiv Aurelian Arghir. „Cred că este cel mai trist loc 3 din carieră, după cele din 2003 şi 2008, tot cu Farul. În acest an am fost foarte aproape de calificarea în marea finală, iar după eşecul cu Steaua dezamăgirea a fost foarte mare. Nu am avut niciun fel de probleme cu Dinamo în finala mică, nu ne-au pus niciodată probleme cu adevărat“, a spus căpitanul Farului, Daniel Carpo, care, alături de C. Nicolae, Apostol şi Gheară, a fost convocat la selecţionata “Stejarii“ Bucureşti pentru partidele din Challenge Cup. În meciul cu Dinamo, pentru RCJ Farul au înscris: A. Tavana, Agiacai, Tavarkiladze şi Jantjies - câte 1 eseu, Lazăr - 4 transformări. Au jucat pentru RCJ Farul: Jantjies, A. Tavana, M. Dumitru, Lazăr, Gheară, R. Tavana, Samkharadze, Agiacai, Tavarkiladze, Carpo, Buţugan, Mitu, Tudosa, Natriashvili, Turashvili. Au mai intrat: Nicolae, Bejan, Sasu, Graur, Mototolea. Din lot au mai făcut parte: Arhip, Bucevschi şi Strutinsky.

Campioana României în sezonul 2010-2011 este CSM Ştiinţa Baia Mare, care a învins, în marea finală, după prelungiri, pe Steaua Bucureşti, cu 28-21.