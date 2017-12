RCJ Farul a câştigat pe terenul Stelei

CONSTĂNŢENII AU REVENIT SPECTACULOS, DE LA 0-17! În etapa a opta din play-off-ul Diviziei Naţionale de rugby, RCJ Farul Constanţa s-a impus în deplasare, în meciul cu Steaua Bucureşti, scor 29-20 (7-17). Partida a constituit o avanpremieră a disputei din semifinala programată pe 25 septembrie, când cele două formaţii se vor întâlni tot în Bucureşti. Gazdele jocului de sâmbătă au început în forţă şi s-au distanţat pe tabela de scor după eseurile reuşite de Ioniţă şi Dascălu, ambele transformate de Dumbravă, şi lovitura de pedeapsă a aceluiaşi Dumbravă: 17-0! Spre finalul primei reprize, Natriashvili a surprins echipa adversă jucând la mână o lovitură de pedeapsă din 22-ul advers, iar eseul său a fost transformat de Lazăr. În partea a doua, Farul şi-a impus superioritatea şi a întors spectaculos rezultatul de pe tabela de scor. Samkharadze a înscris al doilea eseu după o fază declanşată de A. Tavana, Lazăr a transformat, apoi tot centrul oaspeţilor a mai punctat din cinci lovituri de pedeapsă, faţă de numai una reuşită de Dumbravă. În ultimele minute ale partidei, bucureştenii au irosit, prin Vlaicu, două penalităţi din poziţii foarte bune, care le-ar fi permis să obţină măcar bonusul defensiv. Au fost şi două cartonaşe galbene, cei eliminaţi temporar fiind stelistul Zebega şi faristul Sasu. Pentru RCJ Farul au evoluat următorii jucători: C. Nicolae - Gheară, M. Dumitru, Lazăr, A. Tavana - Jantjies, Samkharadze - Carpo, Tavarkiladze, Arhip - Buţugan, Agiacai - Graur, Natriashvili, Tudosa (au mai jucat: Bejan, Sasu, Mitu, Mototolea, Apostol, Mafteev şi Strutinsky).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci greu, dar îmbucurător este că am reuşit să revenim după ce am fost conduşi. Acest lucru ne dă speranţe pentru semifinale, că avem capacitatea fizică de a reveni şi de a conduce jocul” - Daniel Carpo, căpitanul echipei RCJ Farul. „Nu a fost uşor, însă am avut multă încredere în noi şi am demonstrat că putem învinge Steaua la ea acasă” - Filip Lazăr, jucător RCJ Farul. „Este o victorie frumoasă a echipei noastre, cu toate că începutul de meci a fost mai ezitant şi Steaua ne-a condus cu 17 puncte. A fost o perioadă în care, din păcate, linia noastră întâi a fost dominată de cea a Stelei. Foarte important va fi însă un succes împotriva Stelei în semifinala de peste trei săptămâni” - Mircea Paraschiv, antrenor principal RCJ Farul. „Băieţii au arătat că sunt capabili să joace aproape de potenţialul lor adevărat. Ne doream de multă vreme o victorie pe terenul Stelei şi iată că s-a întâmplat acum, înainte de semifinală” - Aurelian Arghir, director sportiv RCJ Farul.

Tot sâmbătă, în play-off, CSM Ştiinţa Baia Mare a învins pe Dinamo Bucureşti cu 39-7. Partida RCM Timişoara - CSU Aurel Vlaicu Arad va avea loc pe 22 septembrie. Clasament play-off: 1. Baia Mare 81p/17j; 2. Steaua 68p/17j; 3. RCJ Farul 64p; 4. Dinamo 49p; 5. Arad 40p/15j; 6. Timişoara 23p/17j. Restanţele Steaua - Arad şi Arad - Baia Mare vor avea loc pe 8, respectiv 15 septembrie.