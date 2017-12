RCJ Farul a cîştigat medaliile de bronz

După ani buni de secetă, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a revenit în elita rugbyului românesc, încheind pe podium în clasamentul Diviziei Naţionale. Echipa pregătită de Leodor Costea s-a impus sîmbătă, în finala mică a competiţiei interne, în disputa cu CSM U. Baia Mare, cu 26-10, cîştigînd medaliile de bronz. Constănţenii au început în forţă şi au punctat rapid, în min. 4, prin Agiacai, al cărui eseu a fost transformat de Munteanu. Băimărenii au forţat pînă la pauză, reuşind un eseu prin Bîrle, plus o transformare şi o lovitură de pedeapsă prin Pop, însă tot formaţia de pe litoral a intrat în avantaj la cabine, 13-10, graţie celor două lovituri de pedeapsă transformate de acelaşi Munteanu. La reluare, RCJ Farul a pus stăpînire pe joc şi Munteanu a mai punctat în două rînduri din lovituri de pedeapsă, ducînd scorul la 19-10. Pe final, cel mai bun jucător constănţean, Samkharadze, a adus liniştea în tabăra elevilor lui Leodor Costea, trecîndu-şi în cont un eseu, iar transformarea lui Bezuşcu a stabilit scorul final: RCJ Farul - Baia Mare 26-10. Pentru RCJ Farul, antrenorii Leodor Costea şi Gheorghe Florea au utilizat următorii jucători: C. Nicolae - Witbooi, Dumbravă, M. Dumitru, I. Florea - B. Munteanu, Samkharadze - Agiacai, Tavarkiladze, Carpo - Uchava, Buţugan - Koshitahvili, Natriashvili, Tudosa; au mai jucat: Diniţă, Bejan, Ciobanu, Mitu, Bezuşcu, Jantjies şi Gheară.

“Mă bucur că am reuşit să ne ţinem de promisiune şi să ne îndeplinim obiectivul, dar vreau să promit tuturor constănţenilor că în sezonul viitor campioana ţării se va numi RCJ Farul. Ţin să mulţumesc consilierilor judeţeni şi preşedintelui CJC, Constantinescu Nicuşor-Daniel, pentru sprijinul acordat rugbyului în ultimii trei ani şi consider că este un pariu cîştigat, chiar dacă meritam să jucăm finala mare”, a spus directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. “A fost un meci mai greu decît ne aşteptam, pentru că şi băimărenii au fost supermotivaţi, fiind o partidă de totul sau nimic. Cred că, în ciuda absenţelor, am dominat clar jocul şi l-am controlat chiar dacă adversarii au jucat murdar. Locul al treilea este o performanţă, dar cred că se putea mai mult dacă eram mai atenţi şi aveam un arbitraj corect”, a declarat, la final, antrenorul Leodor Costea.

Finala mare a fost una mult mai săracă în privinţa spectacolului, încheindu-se fără nici un eseu. La capătul unei partide cu multe durităţi, Dinamo s-a impus, cu 6-0, prin două lovituri de pedeapsă transformate de fostul jucător al Farului, Răzvan Stanca şi a cîştigat titlul naţional.