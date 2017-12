RCJ Farul a dat lovitura pe piaţa transferurilor

Clasată pe locul al treilea la finalul sezonului trecut al Diviziei Naţionale, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa continuă să-şi pregătească viitorul. Gruparea de pe litoral a dat lovitura pe piaţa transferurilor, reuşind să achiziţioneze de la RC Cleopatra mai mulţi jucători care au făcut parte din naţionala României under 19, participantă la Campionatul Mondial din Chile. Astfel, Petre Zapan, Bogdan Petreanu, Cristian Munteanu şi Marian Pîrvu, dar şi Ştefan Damian (LPS Constanţa) au semnat contracte de joc cu echipa pregătită de Leodor Costea, iar în curînd se va parafa şi angajamentul lui Ionuţ Puişoru, tot de la Cleopatra. “Îi felicit pe aceşti jucători că au ales performanţa. Sînt constănţeni şi au vrut să vină la Farul, nu să meargă la Steaua sau Dinamo. M-aş bucura să poată face faţă încă din acest an la nivelul la care evoluează echipa noastră, dar nu putem conta prea mult pe ei în sezonul următor. Sînt valoroşi, dar nu au experienţă. Poate vor prinde un meci sau două în campionat şi în Cupa României şi vor avea şansa să joace la un alt nivel. Ne-am dorit să-i pregătim într-un mediu sănătos, în condiţii foarte bune şi să ne bazem pe ei pentru anul viitor”, a declarat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Situaţia celor cinci pare clară, toţi încheind perioada de juniorat de la RC Cleopatra. “Dacă cele două cluburi nu vor ajunge la o înţelegere, vom achita grila de formare, care se ridică la 500 de euro de fiecare jucător. Am vorbit cu ei încă de acum doi ani şi toate actele sînt perfectate. Poate cu cei de la Cleopatra vom stabili o legătură de colaborare şi le vom pune la dispoziţie jucătorii care nu intră în calculele noastre”, a adăugat Arghir.