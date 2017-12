RCJ Farul, a doua victorie a sezonului

Formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a reuşit, sâmbătă, să obţină a doua victorie din acest sezon al Superligii Naţionale. Echipa pregătită de Neil Kelly şi Cristi Petre s-a impus în deplasare, scor 9-7 (6-0), în confruntarea cu Universitatea Cluj, în etapa a doua a campionatului. Aşa cum se aşteptau, constănţenii au întâlnit o formaţie foarte ambiţioasă, decisă să obţină primul succes din actualul sezon. Cel mai bun marcator al Superligii Naţionale în sezonul trecut, Florin Vlaicu, şi-a demonstrat şi de această dată valoarea, transformând cele două lovituri de pedeapsă de care a beneficiat în primele 40 de minute, astfel că, la pauză, “marinarii” conduceau cu 6-0. Tabela a rămas nemodificată şi în primele 24 de minute ale părţii secunde, chiar dacă Dimofte (de dou ori) şi Vlaicu (o dată) au avut şansa să înscrie din lovituri de pedeapsă. Aceeaşi uvertură a gazdelor a înscris, în min. 64, singurul eseu al meciului, transformat tot de el, iar Clujul prelua conducerea, scor 7-6. Vlaicu a readus Constanţa în avantaj în urma unei penalităţi transformate, scor 9-7, iar clujenii ar fi putut produce surpriza în ultimele minute ale jocului, dacă Ignea ar fi fructificat o lovitură de pedeapsă. S-a încheiat 9-7 pentru RCJ Farul Constanţa, gazdele mulţumindu-se cu punctul bonus defensiv.

„În prima repriză am dominat în toate compartimentele, dar în repriza secundă am intrat în jocul lor. Dacă jucam aşa cum stabilisem înainte, meciul s-ar fi terminat, probabil, la treizeci de puncte diferenţă. Nu am concretizat, din păcate, situaţiile pe care le-am avut în primele patruzeci de minute ale întâlnirii. A fost un avertisment pentru echipă”, a precizat antrenorul secund al formaţiei constănţene, Cristi Petre.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Tamba, Turashvili, Sasu, Agiacai, Cr. Petre, Van Neel, Vueti, Ravulo, Jantjies, Semple, Apostol, Sabbagh, Ilie, Neagu, Vlaicu. Au mai intrat: Bădălicescu, Taljard, Nere şi Mototolea.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: RCM Timişoara - CSM Baia Mare 13-19, Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 6-24. Clasament: 1. Steaua Bucureşti 10p, CSM Baia Mare 9p, 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 8p, 4. RCM Timişoara 1p (13-19), 5. CSM Bucureşti 1p (22-29), 6. U. Cluj 1p (14-43), 7. Dinamo 0p.

În etapa viitoare, RCJ Farul va întâlni duminică, 13 aprilie, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV), pe stadionul “Mihail Naca” din Constanţa, echipa Dinamo Bucureşti.