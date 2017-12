RCJ Farul a făcut spectacol cu echipa clujeană

Sâmbătă, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanţa, Rugby Club Farul a înregistrat a şasea victorie din acest campionat, 69-17 (41-0) cu una dintre codaşele clasamentului, Universitatea Cluj. Partida a contat pentru etapa a 9-a a Superligii Naţionale de rugby, în urma căreia RCJ Farul se menţine pe locul 3, la opt puncte de lider.

Constănţenii au ţinut să arate că rezultatul din tur, doar 9-7 pentru ei, a fost unul mincinos şi că diferenţa de valoare dintre cele două formaţii este cu totul alta. Astfel, „tăvălugul” constănţean a năvălit încă din start asupra 22-ului advers, iar Farul îşi asigurase deja victoria şi punctul bonus ofensiv după numai 12 minute! Jantjies, Neagu, Vlaicu şi Faamita au marcat eseuri spectaculoase, în urma unor faze care au ridicat publicul în picioare, iar Vlaicu a transformat. La 28-0, clujenii s-au temut de o mare umilinţă şi au mai echilibrat disputa, dar până la pauză au mai încasat un eseu, reuşit de Faamita, celelalte opt puncte aparţinând lui Vlaicu, din lovituri de picior. Repriza a doua a început cu o posibilă tragedie, flankerul Van Neel rămânând inert pe gazon în urma ciocnirii cu un adversar! Din fericire, echipa medicală a intervenit prompt şi i-a scos repede limba namibianului, care risca să se sufoce. El şi-a revenit imediat şi după câteva minute a fost transportat pe targă la ambulanţă, dar nu a fost nevoie să fie dus şi la spital. Van Neel, declarat la final omul meciului, a fost înlocuit cu Mototolea în min. 51.

Gazdele au mai înscris patru eseuri şi în partea a doua a jocului, prin Neagu, Semple (2) şi Nere, toate fiind transformate, de Vlaicu (2) şi Sabbagh (2). Pentru oaspeţi au marcat Murgoci, Boar şi Petocher, câte un eseu fiecare, şi I. Mazăre, o transformare.

„Sunt mulţumit şi de victoria pe care am reuşit-o, şi de jocul echipei. Nu sunt foarte mulţumit de evoluţia apărării, pentru că am primit trei eseuri, iar pe ultimul chiar mult prea uşor. Nu este însă uşor de menţinut aceeaşi concentrare pe tot parcursul meciului, mai ales când conduci la o diferenţă foarte mare”, a declarat Neil Kelly, antrenor principal la RCJ Farul. „Cred că întreaga echipă a reuşit un meci bun, cu toţii am făcut un efort foarte mare şi asta s-a văzut. Este adevărat că din nou am lăsat-o mai moale după ce am înscris patru eseuri. Clujul a început să joace dacă i-am dat voie, dar ne-am trezit şi am încris din nou multe puncte”, a spus Florin Vlaicu, autor a 25 de puncte în meciul de sâmbătă.

Au evoluat pentru RCJ Farul (antrenori Neil Kelly şi Cristian Petre): Tamba, Turashvili, Bădălicescu - Agiacai, Cr. Petre - Ravulo, Van Neel, Vueti - Jantjies, Sabbagh - Apostol, Vlaicu, Faamita, Neagu - Semple (au mai intrat Nere, Mototolea, Neacşu, Taljaard, Sasu, Martac, Cazan).

Tot în această etapă, Dinamo Bucureşti a înregistrat prima victorie, 11-10 (3-7) cu Steaua Bucureşti, în deplasare, iar derby-ul CSM Baia Mare - RCM Timişoara s-a încheiat la egalitate, 20-20 (7-13). CSM Olimpia Bucureşti a stat. Clasament: 1. CSM Baia Mare 34p, 2. RCM Timişoara 28p, 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 26p, 4. CSM Bucureşti 17p, 5. Steaua Bucureşti 16p, 6. U. Cluj 5p, 7. Dinamo Bucureşti 5p.