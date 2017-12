RCJ Farul a început pregătirea derby-ului cu Dinamo

Despărţită de un singur punct de Dinamo Bucureşti în clasamentul play-off-ului Diviziei Naţionale de rugby, după disputarea primelor şapte etape, echipa Rugby Club Judeţean Farul Constanţa îşi menţine intacte şansele la titlul de campioană. Constănţenii speră să aibă un avantaj în plus şi să dispute meciul din semifinale pe teren propriu, lucru realizabil doar dacă vor încheia play-off-ul pe una dintre primele două poziţii. În aceste condiţii, elevii lui Leodor Costea nu au decît varianta victorie în derby-ul progtamat sîmbătă, de la ora 13.00, în fieful dinamoviştilor, în runda a opta. “În tur, i-am scăpat din mînă, după ce am condus cu 20-6. A fost o lipsă de concentrare şi cred că ne-am crezut învingători prea devreme. Dinamo nu ne-a impresionat însă cu nimic şi nu cred că sînt de nebătut. Ne-am învăţat lecţia şi va fi altfel de această dată”, a spus unul dintre jucătorii de bază a iformaţiei de pe litoral, George Chiriac. Optimismul “alb-albaştrilor” se leagă şi de revenirea celor trei internaţionali georgieni, Natriashvili, Samkharadze şi Uchava, care au pus umărul, sîmbătă, la victoria naţionalei gruzine, 18-12, în disputa cu Rusia din Cupa Europeană a Naţiunilor. În urma acestui succes, Georgia a cîştigat competiţia cu o etapă înainte de final. “Cei trei georgieni s-au întors la Constanţa luni seară şi vor avea timp să se refacă în zilele rămase pînă la meci. În plus, Cătălin Nicolae şi-a reluat antrenamentele după accidentarea suferită în partida cu Steaua şi va fi apt de joc”, a spus antrenorul Leodor Costea.