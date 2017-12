RCJ Farul a început seria jocurilor amicale

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a disputat, ieri, la Bucureşti, prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor, împotriva celor de la Steaua. La capătul unui meci cu multe realizări de ambele părţi, dar în care s-a urmărit mai mult modul în care jucătorii au răspuns după perioada de acumulări fizice, Steaua s-a impus cu 29-17. Antrenorul principal al Farului, Mircea Paraschiv, a folosit o formulă cu multe improvizaţii, mai ales pe postul de aripă, în timp ce fundaş a fost încercat Puişoru. S-au reuşit trei eseuri, autori Mototolea şi namibienii Rodrigues şi Jantjies, care l-au mulţumit la final pe tehnicianul Farului.

„Am început meciul cu un “15” în care s-au regăsit doar jucătorii pe care i-am avut în toată perioada de pregătire. În repriza secundă am introdus şi trei dintre cei şase namibieni pe care îi avem în lot. Consider că lucrurile merg bine. Sunt mulţumit de cum s-a mişcat echipa la primul joc de verificare. Este adevărat că mai avem de muncit, mai ales la repunerile din margine, unde am pierdut multe baloane, dar cred că avem timp să punem lucrurile la punct. A fost un antrenament bun, iar la următorul meci amical, cu Bîrladul, voi folosi o formulă mult schimbată. Trebuie să apară în prima echipă jucătorii specializaţi pe acele posturi”, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv. În meciul cu Steaua, pentru RCJ Farul au evoluat următorii jucători: Gorun, Cornei, Sasu, Agiacai, Cr. Munteanu, Muşat, Mototolea, I. Nicolae, Bratu, E. Ion, Gheară, Ilie, F. Ion, Ogea şi Puişoru. Au mai intrat: Orgheanu, Pastramă, Mahu, Jantjies, D. de la Harpe şi Rodrigues. Următorul meci de verificare al Farului va avea loc duminică, de la ora 11.00, la Constanţa, pe stadionul “Cleopatra”, cu Rulmentul Bîrlad.

În altă ordine de idei, rugbyştii constănţeni vor împărţi flori, astăzi, de la ora 14.00, cu ocazia zilei de 8 Martie, reprezentantelor sexului frumos care se vor afla la Maritimo Shopping Center.