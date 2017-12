RCJ Farul a învins şi campioana

După victoriile de senzaţie de pe teren propriu cu Dinamo şi din deplasare cu Steaua, Rugby Club Judeţean Farul şi-a continuat evoluţia foarte bună din ultima perioadă şi în faţa campioanei en-titre, CSM Ştiinţa Baia Mare, formaţie care nu mai cunoscuse gustul înfrângerii din luna mai a anului 2009! Deşi antrenorul Mircea Paraschiv nu i-a putut folosi în acest meci, din cauza accidentărilor, pe Buţugan, A. Tavana, R. Tavana şi Jantjies, în timp ce Natriashvili, Uchava şi Turashvili au intrat de abia după pauză, RCJ Farul a făcut o partidă foarte bună, la capătul căreia s-a impus cu 27-14 (7-7). Scorul a fost deschis de Mitu care a culcat balonul în min. 22 în terenul de ţintă advers după o acţiune colectivă, iar Lazăr a transformat cu precizie. Băimărenii au revenit însă în joc prin eseurile lui Ene şi Macovei, ambele transformate de Dimofte şi se părea că vor reuşi să termine şi acest joc fără înfrângere. Ultimele 35 de minute ale partidei au fost dominate autoritar de RCJ Farul, care a redus prima dată din handicap prin Lazăr în min. 50, pentru ca apoi Carpo, cel mai bun jucător al meciului, şi Gheară să reuşească două eseuri de toată frumuseţea. Lazăr a închis tabela în min. 80 în urma unei penalităţi, iar fluierul de final al arbitrului a consemnat un succes pe deplin meritat al Farului. „Am reuşit să câştigăm un meci de palmares pentru că în clasament nu se mai poate întâmpla nimic. Echipa şi-a dorit foarte mult să învingă şi în tur, la Baia Mare. Atunci nu s-a putut, dar de data aceasta am înscris trei eseuri şi am obţinut un succes meritat şi sunt fericit“, a spus Mircea Paraschiv. „Nimeni nu este de neînvins, iar pentru noi trebuia să vină la un moment dat şi o înfrângere. Este bine că s-a întâmplat acum şi nu în următoarele jocuri. RCJ Farul este o echipă foarte bună, venea după rezultate foarte bune şi a confirmat şi cu noi. Cred că meciul s-a decis la eliminarea lui Macovei. Nu am vreo preferinţă pentru finală, vom vedea dacă noi şi Farul vom ajunge acolo“, a declarat antrenorul băimărenilor, Eugen Apjok. Au jucat - RCJ Farul: Nicolae, Mafteev, M. Dumitru, Gheară, Bulgac, Filip, Samkharadze, Carpo, Tavartkiladze, Arhip, Agiacai Onal, Mitu, Graur, D. Bejan, Tudosa. Au mai intrat: Turashvili, Sasu, Uchava, Natriashvili; Baia Mare: I. Botezatu, Ciuntu, Gal, Diniş, Cătună, Dimofte, Eva, Ene, Macovei, Stoica, Cirţiu, Hristache, Bălan, Gorun, Dico. Au mai intrat: Bîrlea, B. Botezatu, M. Bejan, Buzatu. Au marcat - RCJ Farul: Mitu, Carpo, Gheară - câte 1e; Lazăr - 2 l.p şi 3 transformări; Baia Mare: Ene, Macovei - câte 1e; Dimofte - 2 tr. Cartonaş galben: Macovei. A arbitrat: Bogdan Miliţa. Judecători de margine: Dănuţ Frăsineanu şi Răzvan Ştefan.

În celelalte partide disputate sâmbătă, în play-off, s-au înregistrat rezultatele: Steaua - RCM Timişoara 37-19 şi Dinamo - CSU “Aurel Vlaicu“ Arad 17-14. Clasament: Clasament: 1. Baia Mare 81p; 2. Steaua 77p; 3. RCJ Farul 68p; 4. Dinamo 53; 5. Arad 41p; 6. Timişoara 23p.