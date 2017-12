RCJ Farul a pierdut finala Cupei României

Disputată sâmbătă seară, la Bucureşti, pe Stadionul “Arcul de Triumf“, finala Cupei României la rugby a fost câştigată de Steaua, care a învins pe RCJ Farul, scor 27-15 (13-3). După ce ambele formaţii rataseră câştigarea campionatului, Cupa României reprezenta ultimul obiectiv al sezonului 2008-2009. Şi din acest motiv, rugbyştii celor două echipe au intrat decişi pe teren, hotărâţi să ofere un spectacol de calitate, lucru pe care l-au şi reuşit în multe momente de joc. Partida a început cu transformerii Vlaicu (Steaua) şi Ben Aoina (Farul) în formă, iar scorul după primele 13 minute era 6-3 în favoarea steliştilor. Primul eseu al partidei a venit în min. 25, stelistul Băsălău reuşind să culce balonul în terenul de ţintă al Farului. Vlaicu a transformat fără probleme, iar Steaua a intrat la cabine în avantaj, 13-3. La prima acţiune din repriza a doua, Marinescu a găsit o breşă în apărarea constănţeană şi a culcat balonul la centru, iar Vlaicu a transformat fără probleme. 20-3 pentru Steaua, care s-a distanţat decisiv în min. 55, când Dascălu a reuşit al treilea eseu, iar Vlaicu a dus scorul la 27-3. RCJ Farul nu a renunţat la luptă nici în acest moment, a revenit în atac, iar eforturile pachetului de înaintare au fost răsplătite, în min. 60, când Natriashvili a înscris primul eseu al echipei constănţene, transformat cu siguranţă de Aoina. Farul a încercat în zadar să relanseze meciul, abia în ultimul minut de joc Filip Lazăr, una dintre marile speranţe ale Constanţei, reuşind eseul după o nouă fază foarte frumoasă. Prea târziu, prea puţin, iar RCJ Farul a pierdut un meci în care şi-a dorit foarte mult, dar în care, în multe momente, a fost oprită din cursa spre eseu de deciziile ciudate ale arbitrului Horaţiu Bărgăunaş. “Am fost defavorizaţi de arbitri mai ales în prima repriză, cînd nu ne-au lăsat să înscriem. În partea secundă arbitrajul a fost mai bun şi drept dovadă am reuşit două eseuri. Este păcat că am fost trataţi aşa, după ce am muncit un an de zile ca să ajungem aici. Steaua nu a demonstrat că nimic că a fost mai bună ca noi“, a declarat căpitanul Farului, Marian Dumitru. “Am jucat o finală după foarte mulţi ani. Steaua a fost mai bună în prima repriză, dar noi am arătat apoi că putem face faţă jocului, deşi am avut în teren mai mulţi jucători tineri. Sunt mândru că am asistat la un spectacol de calitate şi că RCJ Farul a contribuit la acest joc frumos“, a spus directorul sportiv Aurelian Arghir.