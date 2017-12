RCJ Farul “a spart” piaţa transferurilor din România

Candidată la titlul de campioană în următorul sezon din Divizia Naţională, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a dat lovitura pe piaţa transferurilor şi este aproape să înregimenteze, în premieră pentru rugby-ul românesc, doi jucători neozeelandezi şi unul din Samoa. Astfel, lotul grupării de pe litoral se va completa cu un mijlocaş la deschidere, Ben Aiona, un flanker, Zane Winsdale, ambii din Nouă Zeelandă şi o aripă, Jeff Lapana Makapelu, din Samoa. Neozeelandezi au sosit în ţară, dar au rămas în Bucureşti, unde se vor pregăti alături de echipa naţională a României, iar Makapelu, care deţine şi el paşaport neozeelandez, ar trebui să sosească azi. “Noi sîntem încă în vacanţă şi am convenit împreună cu federaţia ca cei trei să se antreneze cu naţionala României. Ei vor efectua stagii de pregătire cu naţionala, probabil că vor merge şi în turneul din Noua Zeelandă, şi vor fi monitorizaţi de selecţioner”, a declarat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Ben Aiona şi Zane Winsdale, ambii în vîrstă de 26 de ani, au jucat în Air New Zealand, o competiţie aflată imediat sub nivelul Super 14. Cei doi au evoluat în zona Wellington, avînd selecţii şi în reprezentativa acestei regiuni. “Mi-am dorit să experimentez o altă cultură rugbistică şi România mi se pare o alegere excelentă. Abia aştept să joc aici şi să îmi ajut echipa în campionat”, a marturisit Ben Aiona. “Sînt jucători de valoare care au experienţa unui rugby de înaltă calitate. Sînt convins că venirea lor va însemna şi o creştere a nivelului echipei noastre. Îi vom putea vedea la lucru la sfîrşitul lunii august, cînd Farul are două meciuri de pregătire cu Selecţionata Languedoc. De altfel, înaintea celui de-al doilea joc, pe 27 august, vom prezenta toate achiziţiile din această vară”, a spus Arghir.