RCJ Farul a transferat un neo-zeelandez

Rugby Club Farul Constanţa a reuşit poate cel mai important transfer din ultimii ani în rugby-ul românesc. Conducerea clubului constănţean a reuşit să îl legitimeze pe Derek Carpenter, un neo-zeelandez în vârstă de 22 de ani care a evoluat ultima dată la formaţia Northland Rugby Union, în prima ligă neo-zeelandeză ! „Am reuşit un transfer foarte bun, care, cu siguranţă, ne va ajuta foarte mult în obiectivul pe care îl avem pentru acest sezon. Evoluează ca centru sau uvertură şi deja s-a alăturat lotului nostru care este în cantonament la Covasna. Consider că este un transfer important pentru că este primul jucător care activează în prima ligă din Noua Zeelandă, unde rugby-ul este o adevărată religie. Va evolua la Farul în acest campionat şi am profitat de faptul că întrecerea internă din Noua Zeelandă deja s-a încheiat pentru a se pregăti participarea All Blacks la Campionatul Mondial. Nu este singurul jucător străin care va ajunge la RCJ Farul în această perioadă. În această săptămâna va sosi, dacă se va rezolva în timp util problema cu viza, un alt internaţional namibian după Jantjies“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. În ceea ce priveşte programul de pregătire de la Covasna, acesta va fi unul axat în special pe acumulări fizice. RCJ Farul a deplasat la Covasna un lot de 25 de jucători, cărora săptămâna viitoare li se vor adăuga Carpo şi Nicolae, convocaţi la lotul naţional pentru partida de sâmbătă, de la Lisabona, cu Portugalia, din Cupa Europeană a Naţiunilor.

JUCĂTORUL ANULUI LA NORTHLAND. Deşi are doar 22 ani (născut pe 26.07.1988), Derek Carpenter (1,83m şi 93kg) este deja unul dintre cei mai apreciaţi rugbyşti ai clubului neo-zeelandez. În 2006 a participat la mai multe trialuri ale reprezentativei under 19 a Noii Zeelande, la acelaşi gen de acţiuni fiind convocat şi în 2007, la selecţionata under 20. Din 2007 evoluează şi în echipa de rugby în 7 a clubului Northland, unde în 2008 a devenit căpitanul acesteia. În 2008 şi 2009 a jucat cu Norhland în Cupa Noii Zeelande, precum şi în mai multe meciuri între selecţionatele Barbarians şi All Blacks. Conform CV-ului de prezentare, în 2010 Carpenter a fost declarat jucătorul anului la Northland.