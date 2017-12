RCJ Farul are prima şansă în faţa Aradului

Rugby Club Judeţean Farul întâlneşte sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, pe stadionul “Mihai Naca“ din strada Primăverii, pe CSU “Aurel Vlaicu“ Arad, echipă în faţa căreia are prima şansă. Deşi a reuşit la începutul sezonului să transfere mai mulţi jucători cu multă experienţă de la Steaua sau Dinamo şi chiar şi-a stabilit ca obiectiv câştigarea titlului, CSU “Aurel Vlaicu“ a avut un sezon destul de slab, obţinând doar o calificare între primele şase formaţii în actualul sezon. Dacă RCJ Farul este deja calificată în semifinale, mai rămânînd de stabilit locul de pe care se va califica în penultimul act al Diviziei Naţionale, Aradul mai are doar şanse teoretice de a prinde, in extremis, locul 4, în detrimentul celor de la Dinamo. În aceste condiţii, întâlnirea dintre RCJ Farul şi CSU Arad se anunţă deosebit de interesantă, chiar dacă fariştii pornesc, clar, cu prima şansă. „Va fi un meci interesant, pentru că Aradul nu cred că a renunţat la locul 4. Au o echipă în care se regăsesc mai mulţi jucători de valoare, dar cred că noi vom juca foarte bine şi vom realiza ceea ce ne propunem. În acest meci vom încerca şi alţi jucători pentru a face un 15 aşa cum vrem pentru semifinală şi chiar finală. Suntem încă în căutări, nu avem o formaţie standard, cu care să începem meci de meci. În partida din etapa trecută, de la Baia Mare, echipa nu a intrat pe teren cu acea dorinţă de a începe în forţă meciul, de a pune presiune din primele momente. Sper ca de această dată lucrurile să fie cu totul altele.“, a declarat antrenorul principal al RCJ Farul, Mircea Paraschiv.

Tot sâmbătă, în etapa a 5-a din play-off, se vor mai disputa partidele: Steaua Bucureşti - CSM Baia Mare (ora 10.00) şi Dinamo Bucureşti - RCM Timişoara (ora 11.00).

Clasament

1. CSM Baia Mare 14 14 0 0 689-116 11pb 67

2. Steaua Bucureşti 14 13 0 1 696-148 10pb 62

3. RCJ FARUL CONSTANŢA 14 10 0 4 451-232 9pb 49

4. Dinamo Bucureşti 14 8 0 6 501-262 12pb 44

5. CSU “Aurel Vlaicu“ Arad 14 8 0 6 302-370 4pb 36

6. RCM Timişoara 14 4 0 10 219-363 7pb 23