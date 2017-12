RCJ Farul, calificare fără emoţii în finala Cupei României

Rugby Club Judeţean Farul a reuşit o frumoasă victorie în semifinalele Cupei României, învingînd sîmbătă, la Braşov, pe U. Cluj, cu 29-3. Obţinînd calificarea în ultimul act al întrecerii, echipa pregătită de Bruce Hodder şi-a luat o primă revanşă în faţa propriilor suporteri pentru ratarea campionatului şi priveşte acum cu încredere spre confruntarea de sîmbătă, de la Bucureşti, cînd va întîlni în finală pe Steaua, pe Stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti. Meciul a fost dominat cu autoritate de formaţia constănţeană, diferenţa de valoare şi de atitudine stopînd din start orice încercare a celor de la U. Cluj de a produce marea surpriză. La acest meci, antrenorul Bruce Hodder a mizat şi pe mulţi jucători tineri, în “15-le“ de început regăsindu-se Apostol, Filip sau Pîrvu. “O partidă în care s-a văzut clar că băieţii au intrat hotărîţi să cîştige. A fost îmbucurătoare evoluţia tinerilor care au evoluat fără niciun fel de complexe. Mi-a plăcut siguranţa lui Pîrvu, determinarea lui Apostol şi Lazăr. S-au adaptat repede, chiar dacă au făcut puţine antrenamente cu restul echipei“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. La această partidă rugbyştii Farului au jucat cu banderole negre, dorind să tragă un semnal de alarmă în privinţa violenţei. “Am vrut să demarăm o campanie împotriva violenţei în rugby pentru că noi am fost principalii păgubiţi. Gravitatea accidentărilor suferite de noi a făcut ca mulţi rugbyşti să lipsească peste o jumătate de an de pe teren (n.r. - Zapan, Petreanu, Makapelu). Am vrut să atragem atenţia şi către forurile de specialitate, care ar fi trebuit să gestioneze mai bine aceste accidentări, pentru că deciziile acestor foruri au fost indulgente. Vom propune continuarea campaniei şi celor de la Steaua pentru finala Cupei României“, a afirmat Arghir. În cealaltă semifinală, disputată tot sîmbătă, pe Stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, Steaua a învins, cu 25-3, pe Dinamo.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Tudosa, Bejan, Turashvili, Mitu, Agiacai, Tavarkiladze, Carpo, Chiriac, Florea, Cl. Dumitru, Gheară, M. Dumitru, Apostol, Filip, Pîrvu; au mai jucat: Andrii, Sasu, Strutinsky, Gargalîc, Mototolea. Punctele Farului au fost reuşite de M. Dumitru - 2 eseuri; Agiacai şi Apostol - cîte un eseu; Florea - 3 transformări şi o lovitură de pedeapsă.