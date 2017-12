RCJ Farul, calificare la pas în semifinale

Rugby Club Judeţean Farul nu a oferit nicio şansă celor de la RCM Timişoara în partida din sferturile de finală ale Cupei României, învingînd cu 59-10 (26-10). Disputată pe terenul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, întîlnirea dintre cele două echipe a fost dominată autoritar de RCJ Farul, formaţia pregătită de Bruce Hodder fiind superioară la toate capitolele. “Un meci bun, neaşteptat de uşor însă pentru că ne gîndeam că timişorenii vor da o replică mult mai puternică. A fost un bun antrenament pentru partidele din play-off-ul campionatului. Sîntem bucuroşi că am cîştigat şi ne-am apropiat de obiectivul din această competiţie. În semifinale am dori să întîlnim Dinamo pentru că am prins gustul victoriilor asupra lor“, a declarat antrenorul secund al Farului, Virgil Năstase. Din păcate, victoria cu Timişoara nu a rămas fără urmări, Eugene Jantjies şi Cristi Munteanu accidentîndu-se destul de serios şi fiind transportaţi la spital pentru a face o radiografie RMN. Namibianul este suspect de ruptură de ligamente, în timp ce Munteanu are o entorsă la gleznă. Se speră însă ca pînă la primul meci din campionat, cel de la Baia Mare de pe 15 august, aceştia să fie recuperaţi. În celelalte trei sferturi de finală s-au înregistrat rezultatele: U Cluj - RC Griviţa 41-12, Steaua - Petroşani 116-7, Dinamo - Baia Mare 30-14. Semifinalele şi finala Cupei României vor avea loc în luna octombrie, după finalul campionatului. În partida cu Timişoara, pentru RCJ Farul au marcat: Makapelu, Cl. Dumitru - cîte 2 eseuri; Mitu, Puişoru, Chiriac, Samkharadze, Tavarkiladze - cîte 1e; I. Florea - 5 transformări; Jantjies - 2 tr. Pentru RCJ Farul au jucat: Tudosa, Bejan, Koshitashvili, Uchava, Mitu, Agiacai, Tavarkiladze, Chiriac, Samkharadze, Jantjies, Makapelu, Cl. Dumitru, M. Dumitru, Puişoru, I. Florea. Au mai intrat: Turashvili, Andrii, Strutinsky, Cr. Munteanu, Buţugan, Gargalîc şi Apostol.