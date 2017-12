RCJ Farul continuă seria victoriilor în amicale

Rugby Club Judeţean Farul şi Steaua Bucureşti, s-au întîlnit, sîmbătă, pe terenul “Ghencea“, într-o partidă de verificare înainte de reluarea campionatului. Deşi lipsită de aportul mai multor jucători, convocaţi la lotul naţional sau accidentaţi, RCJ Farul a reuşit să se impună cu 15-5. Formaţia pregătită de Bruce Hodder şi Virgil Năstase a reuşit trei eseuri în acest meci prin Makapelu, Cl. Dumitru şi Agiacai. “Antrenorii noştri au încercat mai multe formule de joc şi consider că a fost un test pe care l-am trecut cu bine. Un meci în care ne-a interesat ritmul, în care efortul să fie unul prelungit. Jucătorii s-au achitat cu bine de sarcini. Un minus pentru linia de treisferturi care nu a mers aşa cum a trebuit, chiar dacă Makapelu sau Cl. Dumitru şi-au arătat din nou valoarea. Dacă pe celelalte compartimente s-a confirmat, pe treisferturi a fost per ansamblu o stare de confuzie. S-a cunoscut cantonamentul celor de la Steaua la munte pentru că au stat mai bine la capitolul fizic. Au lipsit mulţi jucători şi de la noi dar şi de la Steaua, astfel că ne-a interesat mai puţin scorul. Am vrut să vedem şi modul în care băieţii se implică la joc, modul în care respectă sarcinile. Jucătorii tineri m-au surprins plăcut şi de această dată, Andrii, Strutinsky, Gargalîc, dar şi cei veniţi în această vară de la LPS, Sasu şi Apostol, avînd evoluţii bune. Este o victorie pe terenul Stelei şi este un ascendent moral pentru noi“, a declarat directorul sportiv de la RCJ Farul, Aurelian Arghir. În acest meci au revenit în echipa noastră Ben Aoina şi Iuri Natriashvili. RCJ Farul şi Steaua vor disputa vineri, de la ora 11.00, pe terenul “Farul“, o nouă partidă amicală. Pentru RCJ Farul au evoluat: Andrii, Turashvili, Strutinsky, Buţugan, Gargalîc, Ageacai, Chiriac, Uchava, Samkharadze, Aoina, Makapelu, Cl. Dumitru, M. Dumitru, I. Florea, Puişoru. Au mai intrat: Natriashvili, Sasu, Apostol, Koshitashvili.