RCJ Farul debutează în play-off împotriva arădenilor

Rugby Club Judeţean Farul a aflat numele primului adversar din faza play-off-ului Diviziei Naţionale, turneul locurilor 1-6. Elevii lui Paul James Nixon vor da piept pe teren propriu cu Contor Zenner Arad, pe 18 noiembrie, în runda de debut din faza finală a întrecerii interne. “Trebuie să ne aşteptăm la meciuri din ce în ce mai tari, pentru că în această fază se găsesc cele mai bune şase echipe din campionat. Începem cu o partidă acasă, împotriva unui adversar, zic eu accesibil, apoi dăm examenul de la Dinamo, o formaţie în mare formă, şi încheiem anul cu un joc împotriva clujenilor, la Constanţa. Am folosit perioada din sezonul regulat pentru acumulări şi cred că rezultatele nu sînt întîmplătoare”, a declarat directorul executiv al grupării de pe litoral, Aurelian Arghir.

Iată programul complet al primelor trei etape din play-off - Etapa I (a XI-a din campionat) - 18 noiembrie 2006: RCJ FARUL - Contor Zenner Arad; Remin Baia Mare - Steaua Bucureşti; U. Cluj - Dinamo Bucureşti; Etapa a II-a (a XII-a din campionat) - 25 noiembrie 2006: Dinamo - RCJ FARUL; Contor Zenner Arad - Remin Baia Mare; 28 noiembrie 2006: U. Cluj - Steaua; Etapa a III-a (a XIII-a din campionat) - 2 decembrie 2006: Remin Baia Mare - Dinamo; Steaua - Contor Zenner Arad; RCJ FARUL - U. Cluj. Celelalte etape se vor juca în 2007, iar programul lor va fi anunţat la începutul anului viitor.

Sistem de desfăşurare... ciudat

Deşi, iniţial, conducătorii Federaţiei Române de Rugby anunţaseră că punctele acumulate în sezonul regulat nu vor conta în play-off, aceştia s-au răzgîndit şi au anunţat că întrecerea nu se va relua de la zero. În aceste condiţii, cele şase echipe calificate vor lua startul cu punctele realizate în sezonul regulat. Drept urmare, RCJ Farul riscă să înceapă play-off-ul cu un handicap de 19 puncte faţă de poziţia a patra, ultimul care asigură prezenţa în semifinale. “Mi-am exprimat nemulţumirea în această privinţă, pentru că nu mi se pare corect. Obiectivul nostru este locurile 3-4 şi mi se pare absurd să nu fiu lăsat să încerc să-l realizez. Poate în această primă perioadă am acumulat şi acum sîntem capabili să fim pretendenţi la titlul de campioană. În plus, nici nu mai există motivaţia. Dacă nu putem urca mai sus de locul cinci, nu ne mai prezentăm decît la meciurile cu Universitatea Cluj ca să nu pierdem poziţia în clasament. Nu ni se poate întîmpla nimic, pentru că nu mai avem cum să retrogradăm. Sînt sigur că lucrurile nu vor rămîne aşa şi am să vorbesc cu preşedintele federaţiei, George Straton”, a explicat Aurelian Arghir.

Clasament turneu play-off

1. Dinamo 10 9 0 1 620-124 45p 9pbonus

2. Contor Arad 10 9 0 1 553- 78 45p 9pb

3. Steaua 10 9 0 1 771- 97 44p 8pb

4. Remin Baia Mare 10 9 0 1 480- 85 44p 8pb

5. RCJ FARUL 10 5 0 5 336-178 25p 5pb

6. U. Cluj 10 4 1 5 227-362 23p 5pb