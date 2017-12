RCJ Farul, demonstraţie de forţă la Cluj-Napoca

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a confirmat şi la Cluj-Napoca startul foarte bun de sezon, obţinând încă cinci puncte foarte importante în lupta pentru calificarea în play-off. “Marinarii“ au câştigat cu 44-21 (13-9) meciul din deplasare, cu U. Cluj, la capătul unei confruntări în care, cel puţin în partea secundă, RCJ Farul a fost net superioară. „Scorul poate crea impresia că meciul a fost mai uşor, însă nu fost deloc aşa. Prima repriză a fost mai echilibrată, deşi dacă am fi fructificat situaţiile bune pe care ni le-am creat ne-am fi desprins mai clar de la pauză. Clujenii au un pachet foarte bun de înaintare, dar în partea secundă am dominat tactic şi fizic. Suntem în creştere din punctul de vedere al exprimării. Mai avem de lucru la capitolul disciplină, pentru că şi în acest meci am fost penalizaţi cu două cartonaşe galbene şi multe lovituri de pedeapsă. A fost şi un meci pregătitor în vederea întâlnirii cu Steaua. Cred că cine va câştiga meciul de sâmbătă va lua o opţiune serioasă în privinţa clasării pe unul din primele două locuri“, a declarat antrenorul Farului, Cristian Brănescu. Pentru RCJ Farul au înscris: Mototolea, Gheară, Pîrvu, Nicolae, Ivan şi Mitu - câte 1e; Lazăr - 2 l.p. şi 4 tr. Pentru RCJ Farul au evoluat: Graur, Turashvili, Boar, Munteanu, Agiacai, Mototolea, Carpo, Mitu, Ivan, Lazăr, Van Wyk, Carpenter, Gheară, Nicolae, Jantjies. Au mai intrat: Cornei, Zapan, Sasu, Vîlcu, Puişoru, Pîrvu, Apostol.

Programul etapei - sâmbătă, ora 11.00: U. Cluj - RCJ Farul Constanţa 21-44, CSM Baia Mare - CSU “Aurel Vlaicu“ Arad 105-0, Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti 26-16, CSM Bucureşti - RCM Timişoara 13-28. Clasament: 1. Baia Mare 19p (206-32), 2. RCJ Farul 19p (174-53), 3. Steaua 18p, 4. Dinamo 8p, 5. Timişoara 7p, 6. CSM 5p, 7. U. Cluj 1p, 8. Arad 0p.