RCJ Farul, dezavantajată de deciziile Federaţiei Române de Rugby

Gravele incidente de sîmbătă, de la partida de rugby din Divizia Naţională, dintre Dinamo şi Rugby Club Judeţean Farul, şi-au consumat, ieri, la sediul Federaţiei Române de Rugby (FRR), un prim episod. Din păcate, Comisia de Disciplină a FRR, întrunită pentru a aplica sancţiunile corespunzătoare celor vinovaţi, nu s-a dovedit imparţială, aşa cum era normal să se întîmple. Membrii Comisiei de Disciplină au judecat după un regulament care încurajează violenţa, dar, mai ales, după propriile impresii pe care şi le-au făcut despre evenimentele petrecute sîmbătă. Altfel, nu se poate explica de ce jucătorii Farului, cei care au încercat să se apere în primele momente ale bătăii generale au primit aceleaşi sancţiuni ca şi cei care au provocat incidentele, care au dus la internarea a şase rugbyşti constănţeni. După ce raţionament, decît unul subiectiv, unul în care interesele se pare că au avut cîştig de cauză încă odată, au judecat cei desemnaţi să taie în carne vie şi să dea un exemplu pentru aceia care s-ar mai încumeta să recurgă la astfel de manifestări huliganice, aşa cum au avut cei de la Dinamo ? Chiar şi preşedintele CS Dinamo, Elisabeta Lipă, a recunoscut faptul că jucătorii dinamovişti sînt vinovaţi pentru incidentele de sîmbătă, dar se pare că acest lucru nu a contat pentru membrii Comisiei de Disciplină.

Este de neînţeles pentru simplul spectator cum unul dintre principalii vinovaţi, antrenorul dinamovist Daniel Neaga, care a instigat la violenţă, să primească doar un simplu avertisment ?!! Ce ar fi trebuit să facă georgienii Farului, agresaţi de aşa-zişii rugbyşti dinamovişti? Să cadă în genunchi şi să implore iertare? Să întoarcă şi celălalt obraz sau să se lase omorîţi în bătaie pentru a nu risca vreo sancţiune din partea Comisiei de Disciplină? Atîta timp cît s-a recunoscut in corpore că a fost un act premedidat, o acţiune menită să aplice o corecţie jucătorilor georgieni de la Farul, de ce nu s-a acţionat în cauză? Adică absolut toţi cei implicaţi să primească exact ce merită. Din păcate, noua conducere a FRR şi-a început cu stîngul mandatul, ridicînd deja suspiciunea asupra sa în ce priveşte corectitudinea. Alin Petrache, noul preşedinte al FRR, promitea cu surle şi trimbiţe, imediat după scandalul de sîmbătă, că va fi DRASTIC cu cei vinovaţi, cu cei care au stricat imaginea rugby-ului românesc. Trecutul dinamovist pare însă să-i fi schimbat radical părerea peste noapte, altfel nu se explică cum s-a ajuns să sancţionezi jucătorul agresat la fel de aspru ca agresorul. Petrache a aruncat pisica în grădina Comisiei de Disciplină, spălîndu-se pe mîini de cel mai grav incident din istoria rugby-ului autohton.

RCJ Farul va face apel

RCJ Farul nu se va opri însă aici, conducerea clubului nostru urmînd să facă apel după apel pînă la cele mai înalte foruri rugbystice, pînă ce dreptatea va triumfa. “Este inadmisibil ce s-a întîmplat. Eu am primit 12 etape de suspedare pentru că am retras echipa, însă integritatea jucătorilor era ceea ce conta în acel moment, iar golanii de la Dinamo au primit doar şapte etape, iar antrenorul lor doar avertisment... Trebuie să existe dreptate, vom face apel la aceste decizii şi vom merge pînă la forurile internaţionale dacă comisiile din ţară nu vor judeca drept“, a declarat Cristian Zgabercea, preşedintele RCJ Farul. Directorul sportiv al RCJ Farul şi totodată noul vicepreşedinte al FRR, Aurelian Arghir, s-a declarat total dezamăgit deciziile aberante care s-au luat: “Sînt deranjat de atitudinea celor care au luat aceste decizii. Agresorul este sancţionat ca fel ca cel agresat, altfel nu se explică de ce Koshitahvili a primit şapte etape suspendare pentru că, după ce s-a ridicat din pumni, a sărit să-şi ajute colegul, în timp ce Bărbuliceanu, care l-a alergat pe Chiriac şi l-a lovit cu bestialitate, să nu fie nici măcar sancţionat ? Credeam că noua echipă a FRR doreşte ca lucrurile să meargă pe un făgaş normal, al imparţialităţii. Vom face apel dar sînt sceptic că se va judeca cu obiectivitate. Lucurile au fost tratate cu superficialitate. Noi am dorit să cîştigăm meciul cu Dinamo pe teren, de aceea am făcut atîtea investiţii, nu să ne impunem la masa verde...“. Un alt lucru foarte ciudat este că preşedintele FRR, Alin Petrache, declara că o decizie privind rezultatul meciului Dinamo - Farul va fi cunoscut la o dată ulterioară, după ce alte comisii vor judeca acest lucru, pentru ca doar cîteva ore mai tîrziu FRR să trimită un comunicat prin care să anunţe că Departamentul de Competiţii al FRR a omologat rezultatul de 5-0 pentru Dinamo, deoarece RCJ Farul s-a retras de pe teren. În plus, formaţia noastră a fost sancţionată şi cu un punct din totalul celor acumulate. Din cauza jucătorilor suspendaţi, internaţi în spital, accidentaţi sau convocaţi la lotul naţional Under 20, conducerea RCJ Farul a solicitat amînarea partidei de mîine cu RCM Timişoara din Cupa României, precum şi a cîtorva etape de campionat.

Hotărârile Comisiei de Disciplină

RCJ Farul: Cristian Zgabercea (preşedinte) - 12 etape suspendare şi 3.000 de lei amendă; Bidzina Samkharadze (jucător) - 10 etape suspendare şi 1.000 de lei amendă; Giorgi Koshitashvili (jucător) - 7 etape suspendare şi 600 de lei amendă; Virgil Năstase (antrenor secund) - ultim avertisment.

Dinamo Bucureşti: Darie Curea (jucător) - 10 etape de suspendare şi 1.000 de lei amendă; Costică Merşoiu (jucător) - 7 etape de suspendare şi 600 de lei amendă; Nicolae Rus (jucător) - 7 etape de suspendare şi 600 de lei amendă; Valentin Calafeteanu (jucător) - 7 etape de suspendare şi 600 de lei amendă; Stelian Burcea (jucător) - 7 etape de suspendare şi 600 de lei amenda; Cosmin Raţiu (jucător) - 7 etape de suspendare şi 600 de lei amendă; Flavius Dobre (jucător) - 7 etape de suspendare si 600 de lei amendă; Daniel Neaga (antrenor) - ultim avertisment. Stadionul echipei Dinamo a fost suspendat pentru două etape.