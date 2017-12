RCJ Farul, din victorie în victorie

Echipa pregătită de Bruce Hodder şi Virgil Năstase a reuşit un nou succes în play-off-ul Diviziei Naţionale de rugby, învingînd, sîmbătă, în deplasare, cu 33-20, pe Universitatea Cluj. Partida nu a fost însă una deloc uşoară pentru rugbyştii constănţeni, gazdele confirmînd printr-un nou joc foarte bun, rezultatul surprinzător din toamna trecută cînd au învins pe RCJ Farul. Clujenii au început în forţă şi după o primă repriză foarte echilibrată, gazdele conduceau cu 17-14 şi actul secund se anunţa şi mai încins. Ameninţată de un nou rezultat neaşteptat, care i-ar fi putut anula orice şansă de a mai prinde locul secund în clasament, RCJ Farul a apăsat pe accelerator şi acest lucru s-a văzut. Gazdele nu au cedat presiunii la care au fost supuşi de formaţia noastră, cedînd în final şi din punct de vedere fizic. Farul a dominat autoritar această parte a doua a partidei deşi a avut şi doi jucători eliminaţi temporar, Cristian Munteanu şi Tavarkiladze văzînd cartonaşul galben. Diferenţa de valoare şi de experienţă dintre cele două echipe şi-au spus totuşi cuvîntul, RCJ Farul obţinînd în cele din urmă o victorie cu punct bonus ofensiv, aşa cum îşi propusese. Scorul final, 33-20 pentru RCJ Farul, consfinţeşte al doilea succes consecutiv al formaţiei constănţene în play-off, şi totodată, urcă Farul pe poziţia a treia a ierarhiei. “Eram avertizaţi de jocul bun al gazdelor, după ce s-a întîmplat în sezonul regulat şi ne-am luat toate măsurile pentru ca o nouă surpriză să nu se mai repete. A fost o săptămînă grea şi sîntem fericiţi că s-a încheiat bine pentru noi, cu două victorii importante, cu Dinamo şi Cluj. Meciul a fost destul de greu mai ales în prima parte, Clujul a arătat că are o echipă bună, s-a jucat cu ambiţie, cu determinare la minge, iar acest lucru ne-a adus victoria“, a declarat Bruce Hodder. “Mă bucur că am încheiat această partidă foarte grea cu o victorie. Îmi pare rău că se va întrerupe campionatul pentru că băieţii au arătat că joacă mai bine cu fiecare meci şi, lăsînd la o parte foarte buna pregătire fizică, atitudinea lor mi-a plăcut foarte mult. Deşi au fost momente cînd cei de la Cluj au condus, nici o secundă nu mi-a fost teamă că am putea pierde jocul, pentru că i-am văzut pe băieţi că au o răutate pozitivă în joc. Clujul are o echipă foarte bună şi poate pune probleme oricui“, a spus Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul. Punctele echipei constănţene au fost reuşite Gheară, Carpo, Ageacai, Aoina şi Cl. Dumitru - cîte un eseu şi Aoina - 4 transformări. Pentru RCJ Farul au evoluat: Turashvili, Bejan, Tudosa, Agiacai, Cr. Munteanu, Tavarkiladze, Carpo, Chiriac, Jantjies, Aoina, M. Dumitru, Makapelu, Gheară, C. Nicolae, Cl. Dumitru; au mai jucat: Mitu, Andrii, I. Florea şi B. Munteanu. În celelalte partide ale etapei s-au consemnat rezultatele: Steaua - CSM Baia Mare 27-23 şi RCM Timişoara - Dinamo 10-24. Miercuri, de la ora 11.00, pe terenul “Farul“, RCJ Farul va primi replica formaţiei RCM Timişoara, într-o partidă devans din ultima etapă a turului. Clasament play-off: 1. Steaua 64p; 2. Dinamo 53p*; 3. RCJ Farul 50p* (punctaveraj: +528); 4. CSM Baia Mare 50p (+430); 5. U. Cluj 32p; 6. RCM Timişoara 22p (* - echipe penalizate cu un punct).