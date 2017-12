RCJ Farul, eliminată din Cupa României

Rugby Club Judeţean Farul nu a reuşit să-şi ia revanşa în faţa lui Dinamo Bucureşti, după eşecul din campionat, de la Constanţa, fiind învinsă de marea rivală şi în Cupa României. Sâmbătă, la Buzău, formaţia constănţeană a cedat cu 20-36 (10-20) un meci în care a greşit foarte multe baloane în jumătatea adversă în momentele importante ale jocului. Dinamo a condus în permanenţă pe tabela de marcaj, dar Farul a reuşit să se apropie până la 20-26, în min. 70. Finalul a aparţinut dinamoviştilor care s-au impus cu 36-20 şi merg în semifinalele competiţiei. „Am făcut un meci bun pe pachetul de înaintare, dar am primit foarte multe puncte pe greşeli individuale şi colective. Tactic am jucat bine, dar în ultimele zece minute nu am ştiut să gestionăm perioada bună pe care o aveam, când Dinamo căzuse fizic“, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Cristian Brănescu. Pentru RCJ Farul au evoluat: Turashvili, Ionescu, Boar, Munteanu, Agiacai, Mitu, Petreanu, Vîlcu, Zainea, Bezuşcu, Puişoru, Filip, Pîrvu, M. Dumitru, Ivan. Au mai intrat: Zapan şi Sasu. Punctele Farului au fost reuşite de: Ivan eseu, Filip 1 l.p şi 2 tr., Bezuşcu 1 drop-goal. Farul la beneficiat şi de un eseu de penalizare.

Celelalte rezultate din sferturi: CSM Bucureşti - CSU Cluj 47-11, Steaua Bucureşti - RCM Timişoara 28-29 şi CSM Baia Mare - CSU Arad 85-3. Semifinalele vor avea loc pe 1 octombrie, iar finala pe 3 decembrie.